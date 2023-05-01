"Нічого милішого вже не побачите": пенсіонер розчулив мережу романтичним вчинком для дружини за кордоном (відео)

Також він перепитував чи дружина побачила

Українські пенсіонери часто вражають своєю активністю. Зокрема в боротьбі проти окупантів, як чоловік із Рівненщини, що збирає гроші для ЗСУ. А цього разу літній чоловік вразив країну своєю романтичністю.

Відео оприлюднили у місцевих соцмережах. В одному з київських парків пенсіонер спілкується зі своєю дружиною, яка за кордоном, по відеозв’язку. Вочевидь та попросила їй показати, як цвітуть дерева, тому чоловік повернув камеру, щоб кохана побачила квіти магнолії, що якраз розпустилися. Також він перепитував, чи видно їй достатньо добре.

"Нічого милішого ви вже за сьогодні не побачите", — відзначають у Telegram-каналі "Реальний Київ". Публікація набрала безліч позитивних реакцій. Зазначимо, що саме дерево привабило чимало охочих познімати красу для свого фото та відео архіву.

Нагадаємо, що нещодавно одружився відомий український військовий і герой мему "Чоткий паца з Рівного" Іван Мартинов. Подружжя розписалося у Хмельницькому.

Тим часом нещодавно у Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби було День народження. Кохана міністра записала для нього зворушливе привітання.