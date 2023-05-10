Озвучено количество работающих общественных туалетов в Киеве, их оказалось очень мало

Количество уборных в городе ориентировочно меньше 1%

В Киеве снова актуализировалась проблема доступных общественных туалетов. Но, как выяснилось, официально число коммунальных общественных клозетов насчитывается около ста единиц на весь город. Об этом говорится в статье "Телеграфа" "Где в Киеве сходить в туалет, или что не так с общественными уборными".

Напомним, по состоянию на 1 мая 2023 года в Киеве насчитывалось уже более 3,6 миллионов человек, что почти достигло показателя накануне 24 февраля 2022 г. (3,9 млн человек). Кроме того, с начала войны в столицу приехали еще 250 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Следовательно, нагрузка на инфраструктуру снова возобновилась, в городе возникла нехватка общественных туалетов. В частности, только один метрополитен за 2022 г. перевез 162 млн пассажиров. А клозеты обустроены не всюду у станций подземки. Те же туалеты, которые работают в Киеве (коммунальные и коммерческие), расположены хаотично. Это и создает дискомфорт для горожан и гостей столицы, которым просто негде справлять свои физиологические потребности.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) "Телеграфу" сообщили, что на балансе КП СЗН (Содержание зеленых насаждений) находятся и работают 2З общественных туалета. КП "ПЛEСO" имеет в своем распоряжении 39 туалетов (но они еще не заработали, ведь их закрывали на осенне-зимний период). "Киевводфонд" ранее информировал еще о 29 клозетах и 19 мобильных туалетных кабинах в пунктах несокрушимости.

Кроме того, общественные туалеты обустроены в 7 парках и скверах (конкретное их количество в КГГА не уточняют), а в 2023 г. чиновники обещают запустить еще 5 туалетов в зеленых зонах города. То есть, общее число коммунальных WC – ориентировочно около сотни.

Таким образом, даже если вместе с коммерческими туалетами в Киеве и наберется 1 тыс. клозетов на весь город с населением в 3,6 млн человек, это все равно будет меньше 1%.

В то же время, как рассказали "Телеграфу" в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА, на сегодняшний день до сих пор действует распоряжение КГГА от 18.04.2008 №579 "О свободном доступе граждан к автомобилям заведений общественного питания" (принято в период мэрства Леонида Черновецого). Следовательно, при необходимости можно беспрепятственно пользоваться туалетами различных кафе, баров, ресторанов и т.д.

При этом установка дополнительных общественных туалетов КГГА возложила на районные в г. Киеве государственные администрации, а обеспечение их обустройства – на соответствующие коммунальные предприятия, которые являются балансодержателями территорий в зависимости от месторасположения, отмечают в экологическом Управлении.