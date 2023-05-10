Озвучена кількість працюючих громадських туалетів у Києві, їх виявилось дуже мало

Загальне число доступних вбиралень у місті орієнтовно менше 1%

У Києві знову актуалізувалась проблема доступних громадських вбиралень. Але, як виявилось, офіційно число комунальних громадських клозетів нараховується близько ста одиниць на все місто. Про це говориться в статті "Телеграфу" "Де у Києві сходити в туалет, або що не так з громадськими вбиральнями".

Нагадаємо, станом на 1 травня 2023 року у Києві нараховувалось вже понад 3,6 мільйона людей, що майже досягло показника напередодні 24 лютого 2022 р. (3,9 млн людей). Крім того, з початку війни у столицю приїхали ще 250 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Відтак, навантаження на інфраструктуру знову поновилося, у місті виникла нестача громадських вбиралень. Зокрема, лише один метрополітен за 2022 р. перевіз 162 млн пасажирів. А клозети облаштовані не всюди біля станцій підземки. Ті ж вбиральні, що працюють у Києві (комунальні та комерційні) розташовані хаотично. Це і створює дискомфорт для містян та гостей столиці, яким попросту ніде справляти свої фізіологічні потреби.

Натомість, у Київській міській державній адміністрації (КМДА) "Телеграфу" повідомили, що на балансi КП УЗН (Утримання зелених насаджень) знаходяться i працюють 2З громадськi вбиральнi. КП "ПЛЕСО" має у своєму підпорядкуванні 39 туалетiв (але вони ще не запрацювали, адже їх зачиняли на осінньо-зимовий період). "Київводфонд" раніше інформував ще про 29 клозетів та 19 мобільних туалетних кабін у пунктах незламності.

Окрім того, громадські туалети облаштовані в 7 парках і скверах (точну їх кількість в КМДА не уточнюють), а у 2023 р. чиновники обіцяють запустити ще 5 вбиралень у зелених зонах міста. Тобто, загальне число комунальних WC – орієнтовно біля сотні.

Таким чином, навіть якщо разом з комерційними туалетами у Києві й набереться 1 тис. вбиралень на все місто з населенням у 3,6 млн осіб, це все одно буде менше 1%.

Водночас, як розповіли "Телеграфу" в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА, на сьогоднішній день досі ще діє розпорядження КМДА вiд 18.04.2008 №579 "Про вiльний доступ громадян до тyалетiв закладiв громадського харчування" (прийняте в період мерства Леоніда Черновецького). Відтак, за потреби можна безперешкодно користуватися вбиральнями різноманітних кафе, барів, ресторанів тощо.

При цьому встановлення додаткових громадських вбиралень КМДА поклало на районні у м. Києві державні адміністрації, а забезпечення їх облаштування – на відповідні комунальні підприємства, які є балансоутримувачами територій в залежності від місця розташування, зазначають в екологічному Управлінні.