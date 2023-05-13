"Украина — это не государство": в Киеве произошел скандал из-за "ватного" таксиста (аудиозапись)

Пассажиры надеются, что служба такси отреагирует

В Украине обнаружили очередного таксиста, рассказывающего пассажирам российскую пропаганду. В прошлый раз событие произошло в Одессе, где мужчина возвеличивал путина. А на этот раз в Киеве водитель такси тоже начал поражать "знанием истории".

Как сообщил у себя на странице в Instagram спортсмен Александр Никитенко, к его любимой на день рождения приехали родители. Они заказали такси службы Bolt. По вызову приехал таксист Дмитрий и по дороге начал рассказывать родителям его любимой, что Украины не существует. Александр опубликовал соответствующую аудиозапись, которую вы можете прослушать в конце статьи.

"Историк-водитель начал рассказывать очень и очень интересные вещи о том, что "Украина — эта транзитная зона между Европой и Россией", и много других интересных вещей. К сожалению много фактов из этого очень длинного и "захватывающего" монолога задокументировать не удалось, но удалось записать на аудиозапись апогей всего монолога, где четко сказано "Украина эта не государство, нет такого государства", а также "как такового государства нет", — говорится в сообщении.

Мужчина надеется на всеобщую огласку ситуации, а также на реакцию службы такси "Bolt". Там пока не отреагировали на скандал.

Напомним, что в Одессе произошел скандал еще с несколькими таксистами, которые были пророссийскими взглядами. Один из них назвал украинцев фашистами.

А водитель маршрутки в Одессе отказывался везти пассажиров, не говоривших с ним на русском. Другая часть его поддержала.