"Україна - це не держава": в Києві стався скандал через "ватного" таксиста (аудіозапис)

Пасажири сподіваються, що служба таксі відреагує

В Україні виявили чергового таксиста, який розповідає пасажирам російську пропаганду. Минулого разу подія сталася в Одесі, де чоловік возвеличував путіна. А цього разу у Києві водій таксі теж почав вражати "знанням історії".

Як повідомив у себе на сторінці в Instagram спортсмен Олександр Микитенко, до його коханої на день народження приїхали батьки. Вони замовили таксі служби "Bolt". На виклик приїхав таксист Дмитро і дорогою почав розповідати батькам його коханої, що України не існує. Олександр опублікував відповідний аудіозапис, який ви можете прослухати в кінці статті.

"Історик-водій почав розповідати дуже і дуже цікаві речі про те що, "Україна — ета транзітная зона мєжду Європай і Расієй", та багато інших цікавих речей. На жаль багато фактів з цього дуже довгого і "захоплюючого" монологу задокументувати не вдалось, але вдалось записати на аудіозапис апогей всього монологу, де чітко сказано "Україна ета нє гасударство, нєт такова гасударства", а також "как такавова гасударства нєт", — йдеться у повідомленні.

Чоловік сподівається на загальний розголос ситуації, а також на реакцію служби таксі "Bolt". Там поки що не відреагували на скандал.

Нагадаємо, що в Одесі стався скандал іще з кількома таксистами, які були проросійських поглядів. Один із них назвав українців фашистами.

А водій маршрутки в Одесі відмовлявся везти пасажирів, які не говорили з ним російською. Інша частина пасажирів його підтримала.