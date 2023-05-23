Эхо скандала с Виктором Павликом: в КГГА объяснили, кто и кому выдает спецпропуска

Большое количество столичных служб должны реагировать на ночные вызовы, говорят в городских властях.

По состоянию на май 2023 г. в Киеве выдано большое количество спецпропусков для передвижения по городу в комендантский час, один из которых оказался и у супруги певца Виктора Павлика, но точное их число нельзя разглашать по соображениям безопасности.

Об этом первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал в комментарии "Телеграфу".

"Разрешений немало, потому что служб, которые пользуются ими и должны выполнять свою работу, довольно много. Это и военные, и полиция, и сотрудники ГСЧС, и медики, и большое количество работников жилищно-коммунального сектора, которые должны реагировать на вызовы, том числе и ночью", — рассказал чиновник.

По его словам, у КГГА также есть обращения от волонтеров, которые возвращаются ночью откуда-то по волонтерским делам или срочно уезжают из города ночью.

Отвечая на вопрос, защищены ли спецпропуска от использования ксерокопий или распечаток с компьютера, Николай Поворозник пояснил:

"Такие элементы защиты внедрены на пропусках. На них есть голограмма, все они номерные. Поэтому можно отследить, кому и через кого такое спецразрешение выдано. Их печатает и выдает военная комендатура или Центральное управление военной службы правопорядка по городу Киеву и Киевской области. В основном они раздают их сами. Часть выдает Киевская городская военная администрация, а часть — Киевская областная военная администрация".

Больше о ситуации с выдачей спецпропусков в Киеве читайте на сайте "Телеграф": "Кто хочет сделать свои дела — есть время днем": Николай Поворозник о ночных спецпропусках и сокращении комендантского часа".

Напомним, что полиция отреагировала на скандал с пропуском Виктора Павлика и изъяла у певца документ. Правоохранители также напомнили супругам, что фиксировать и распространять информацию об объектах стратегического значения в период военного положения запрещено.