Відлуння скандалу з Віктором Павліком: в КМДА пояснили, хто і кому видає спецперепустки

Велика кількість столичних служб мають реагувати на нічні виклики, кажуть у міській владі.

Станом на травень 2023 у Києві видано велику кількість спецперепусток для пересування містом у комендантську годину, одна з яких опинилися і у дружини співака Віктора Павліка, але точне їхнє число не можна розголошувати з питань безпеки.

Про це перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів в коментарі "Телеграфу".

"Дозволів чимало, тому що служб, які користуються ними і повинні виконувати свою роботу, досить багато. Це і військові, і поліція, і співробітники ДСНС, і медики, і велика кількість працівників житлово-комунального сектору, які повинні реагувати на виклики, у тому числі й уночі", — розповів чиновник.

За його словами, у КМДА також є звернення від волонтерів, які повертаються вночі звідкись у волонтерських справах чи терміново їдуть з міста вночі.

Відповідаючи на запитання, чи захищені спецперепустки від використання ксерокопій чи роздруківок з комп'ютера, Микола Поворозник пояснив:

"Такі елементи захисту впроваджені на перепустках. На них є голограма, всі вони номерні. Тому можна відстежити, кому і через кого такий спецдозвіл видано. Їх друкує і видає військова комендатура або Центральне управління військової служби правопорядку по місту Києву та Київській області. Здебільшого вони роздають їх самі. Частину видає Київська міська військова адміністрація, а частину — Київська обласна військова адміністрація".

Більше про ситацію з видачею спецперепусток у Києві читайте на сайті "Телеграф": "Хто хоче зробити свої справи — має час удень": Микола Поворозник про нічні спецперепустки та зменшення комендантської години".

Нагадаємо, що поліція відреагувала на скандал з перепусткою Віктора Павліка і вилучила у співака документ. Правоохоронці також нагадали подружжю, що фіксувати та розповсюджувати інформацію про об'єкти стратегічного значення у період воєнного стану заборонено.