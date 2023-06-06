Что-то пошло не так: почему государство не получает ничего от ТРЦ Ocean Plaza в Киеве за 150 млн долларов

ТРЦ Ocean Plaza пока не приносит денег государству, во всяком случае официально

Украинские правоохранители активно борются с работающим у нас в условиях войны российским бизнесом, однако само государство зарабатывать пока так и не научилось.

Системный аналитик и популярный блогер Евгений Истребин обратил внимание, что хотя государство формально и владеет одним из крупнейших ТРЦ Украины — Ocean Plaza, бюджет может недополучать средства. В качестве доказательства он выложил на своей странице в Facebook фото чека с парковки торгового центра.

"Сбором денег за парковку занимается ФОП Авдеева Валерия Евгеньевна. Судя по чеку, сборы с парковки не слабые (за стоянку автомобиля он заплатил 150 гривен — Ред.). Интересно сколько государство с этих сборов получает", — задается вопросом блогер.

Впрочем, ответ довольно простой – поскольку сбором средств за парковку занимается ФОП, именно ей и пойдут основные средства. Государство же может рассчитывать разве что на налоги с Валерии Авдеевой, которая, по данным аналитической системы YouControl, является плательщиком единого налога 3-й группы со ставкой 5%. То есть, со 150 гривен за парковку государство получит максимум 7,5 грн. Но произойдет это только с 1 июля, а до тех пор будет действовать льготная ставка в 2%, введенная с начала российской агрессии.

Но рассмотрим ситуацию вокруг ТРЦ более детально.

Ocean Plaza теперь государственный?

Еще 20 марта Высший антикоррупционный суд разрешил Министерству юстиции конфисковать в пользу государства 67% акций ТРЦ Ocean Plaza у структур личного "кошелька" президента рф владимира путина – Аркадия Ротенберга.

Попытку оспорить это решение Апелляционная палата Антикоррупционного суда отвергла своим решением 31 марта.

То есть, государство могло перевести ТРЦ в свою собственность, после чего выбрать один из нескольких вариантов:

продать новому владельцу и, по подсчетам Forbes, выручить до 150 млн дол;

передать Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), а оно бы уже само искало менеджера для управления центром;

сдать ТРЦ в аренду.

В случае, если бы государство не продало Ocean Plaza, оно бы получало до 2/3 дохода от его деятельности, ведь именно такая часть ТРЦ принадлежит государству.

Что это значило бы для государства на примере сбора средств за парковку? Имея контроль над ТРЦ, государство могло бы само взимать те самые 150 гривен с клиентов, приехавших в торговый центр на авто, и получать плюс-минус 100 гривен, а не нынешние три. В любом случае, прибыль государства может быть куда больше.

Но на деле — ничей, как и доходы с него

В реальности же, несмотря на решение Антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты, статус Ocean Plaza пока так и не определен.

Сведений о передаче 2/3 акций ТРЦ в открытом доступе нет, сайты Фонда госимущества и Министерства юстиции Украины — тоже молчат. На странице АРМА в сети подчеркнули свою роль в подготовке документов для конфискации Ocean Plaza, но не более того.

Таким образом, полных сведений о том, кому сейчас принадлежат 67% акций ТРЦ Ocean Plaza, нет. Формально они являются собственностью государства в лице Министерства юстиции, однако на чьем именно балансе находится государственная доля в центре – неизвестно.

В результате, кому и в каких объемах продолжает приносить доходы ТРЦ – загадка.

Напомним, что 27 февраля ВАКС конфисковал в пользу государства контрольный пакет акций PIN банка, который принадлежит российскому бизнесмену Евгению Гинеру.

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