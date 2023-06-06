Щось пішло не так: чому держава не отримує нічого від ТРЦ Ocean Plaza у Києві за 150 млн доларів

ТРЦ Ocean Plaza поки не приносить грошей державі, принаймні офіційно

Українські правоохоронці активно борються з російським бізнесом, який працює у нас в умовах війни, проте сама держава заробляти поки так і не навчилася.

Системний аналітик та популярний блогер Євген Істребін звернув увагу, що хоча держава формальна і володіє одним із найбільших ТРЦ України — Ocean Plaza, бюджет може недоотримувати кошти. Як доказ він виклав на своїй сторінці у Facebook фото чека з паркування торгового центру.

"Збором грошей за паркування займається ФОП Авдєєва Валерія Євгенівна. Судячи з чеку, збори з паркування не слабкі (за стоянку автомобіля він заплатив 150 гривень — ред .). Цікаво скільки держава з цих зборів отримує", — запитує блогер.

Втім, відповідь досить проста – оскільки збиранням коштів за паркування займається ФОП, саме їй і підуть основні засоби. Держава може розраховувати хіба що на податки з Валерії Авдєєвої, яка, за даними аналітичної системи YouControl, є платником єдиного податку 3-ї групи зі ставкою 5%. Тобто зі 150 гривень за паркування держава отримає максимум 7,5 грн. Але відбудеться це лише з 1 липня, а доти діятиме пільгова ставка у 2%, запроваджена з початку російської агресії.

Але розглянемо ситуацію навколо ТРЦ детальніше.

Ocean Plaza тепер державний?

Ще 20 березня Вищий антикорупційний суд дозволив Міністерству юстиції конфіскувати на користь держави 67% акцій ТРЦ Ocean Plaza у структур особистого "гаманця" президента росії володимира путіна — Аркадія Ротенберга.

Спробу заперечити це рішення Апеляційна палата Антикорупційного суду відкинула своїм рішенням 31 березня.

Тобто держава могла перевести ТРЦ у свою власність, після чого вибрати один із кількох варіантів:

продати новому власнику та, за підрахунками Forbes, виручити до 150 млн дол;

передати Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА), а воно вже б шукало б менеджера для управління центром;

здати ТРЦ у найм.

У разі, якби держава не продала Ocean Plaza, вона отримувала б до 2/3 доходу від її діяльності, адже саме така частина ТРЦ належить державі.

Що б це означало для держави на прикладі збору коштів за паркування? Маючи контроль над ТРЦ, держава могла б сама стягувати ті самі 150 гривень із клієнтів, які приїхали до торгового центру на авто, та отримувати плюс-мінус 100 гривень, а не нинішні три. У будь-якому випадку, прибуток держави може бути значно більшим.

Але насправді нічий, як і доходи з нього

Насправді ж, незважаючи на рішення Антикорупційного суду та його Апеляційної палати, статус Ocean Plaza поки так і не визначено.

Відомостей про передачу 2/3 акцій ТРЦ у відкритому доступі немає, сайти Фонду держмайна та Міністерства юстиції України теж мовчать. На сторінці АРМА в мережі підкреслили свою роль у підготовці документів для конфіскації Ocean Plaza, але не більше.

Таким чином, повних відомостей про те, кому зараз належить 67% акцій ТРЦ Ocean Plaza, немає. Формально вони є власністю держави в особі Міністерства юстиції, проте на чиєму саме балансі знаходиться державна частка у центрі – невідомо.

В результаті, кому та в яких обсягах продовжує приносити доходи ТРЦ – загадка.

Нагадаємо, що 27 лютого ВАКС конфіскував на користь держави контрольний пакет акцій PIN банку, який належить російському бізнесменові Євгену Гінеру.

Також раніше ми писали про те, що російські олігархи за рік втратили десятки мільярдів доларів.