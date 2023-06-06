Ждать схода "большой" воды будем несколько суток: какой высоты волна накроет Киев в случае подрыва ГЭС

Часть территорий в случае разрушения плотины Киевской ГЭС будет подтоплена

На фоне подрыва россиянами Каховской ГЭС экологи моделируют последствия, которые имело бы разрушение плотины на Киевской гидроэлектростанции, хотя Силы обороны приняли меры по ее безопасности, защитив станцию от ударов с воздуха и диверсионно-разведывательных групп врага.

В этом случае последствия для Киева были бы аналогичны, рассказал "Телеграфу" журналист, эколог и эксперт Сети защиты национальных интересов АНТС Олег Листопад.

Он добавил, что часть территорий в случае разрушения плотины Киевской ГЭС будет подтоплена. Ученые уже произвели расчеты, когда и на какой уровень в зависимости от ширины прорыва поднимется вода, как долго будет стоять и когда взойдет. У ГСЧС есть план действий на этот случай и власти Киева с ним ознакомлены.

"Условно говоря, жителям Левого берега нужно будет подняться на уровень второго этажа (приблизительно 6 метров) и переждать, пока не сойдет вода. Продолжаться это будет максимум несколько суток. Затем можно приступать к очистке и осушению своего жилья", — рассказал Листопад.

В то же время, по его словам, если власти Киева продолжат свою политику застройки урочищ и берегов и засыпания озер, то риски большого наводнения, даже без подрывов, будут расти с каждым годом.

"Лучшим решением для должностных лиц станет консультация с учеными и профильными специалистами, и безоговорочное соблюдение этих рекомендаций. В противном случае опасность от "большой" воды предотвратить не удастся", — резюмировал эколог.

Напомним, в ночь на 6 июня россия совершила беспрецедентный акт терроризма, взорвав дамбу Каховской ГЭС. Уровень воды в водохранилище начал стремительно падать, под угрозой затопления уже сотни населенных пунктов, а охлаждаемая благодаря плотине Запорожская атомная электростанция оказалась в угрожающей ситуации.

Ранее эколог Руслан Гаврилюк рассказал "Телеграфу", что в случае прорыва дамбы на Киевской ГЭС это будет иметь крайне негативное и многолетнее влияние на водные и земельные ресурсы.