Чекати сходу "великої" води будемо кілька діб: якої висоти хвиля накриє Київ у разі підриву ГЕС

Частина територій у випадку руйнування греблі Київської ГЕС буде підтоплена

На тлі підриву росіянами Каховської ГЕС, екологи моделюють наслідки, які мало б руйнування гребля на Київській гідроелектростанції, хоча Сили оборони вжили заходів для її безпеки, захистивши станцію від ударів з повітря та диверсійно-розвідувальних груп ворога,

У цьому випадку наслідки для Києва були б аналогічними, розповів "Телеграфу" журналіст, еколог й експерт Мережі захисту національних інтересів АНТС Олег Листопад.

Він додав, що частина територій у випадку руйнування греблі Київської ГЕС, буде підтоплена. Вчені вже зробили розрахунки, коли і на який рівень в залежності від ширини прориву підніметься вода, як довго буде стояти і коли зійде. У ДСНС є план дій на цей випадок і влада Києва з ним ознайомлена.

"Умовно кажучи, жителям Лівого берега потрібно буде піднятися на рівень другого поверху (приблизно 6 метрів) і перечекати, поки не зійде вода. Тривати це буде максимум кілька діб. Потім можна приступати до очищення та осушення свого житла", — розповів Листопад.

У той же час, за його словами, якщо влада Києва продовжить свою політику забудови урочищ та берегів та засипання озер, то ризики великої повені, навіть без підривів, будуть зростати з кожним роком.

"Кращим рішенням для посадовців стане консультація з вченими і профільними фахівцями, і беззаперечне дотримання цих рекомендацій. В іншому випадку небезпеки від "великої" води запобігти не вдасться", — резюмував еколог.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня росія здійснила безпрецедентний акт тероризму, підірвавши дамбу Каховської ГЕС. Рівень води у водосховищі почав стрімко падати, під загрозою затоплення вже сотні населених пунктів, а Запорізька атомна електростанція, що охолоджується завдяки греблі, опинилася в загрозливій ситуації.

Раніше еколог Руслан Гаврилюк розповів "Телеграфу", що у разі прориву греблі на Київській ГЕС, це матиме вкрай негативний та багаторічний вплив на водні та земельні ресурси.