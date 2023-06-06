Негативний вплив розтягнеться на довгі роки: еколог пояснив, чим загрожує прорив греблі на Київській ГЕС

Подолати наслідки, як і зупинити підйом рівня води, в стислі строки вкрай важко

У разі прориву греблі на Київській ГЕС (про цей варіант заговорили після підриву росіянами Каховської ГЕС) Україні загрожують екологічні та техногенні наслідки, а також наслідки для місцевого населення. Це матиме вкрай негативний та багаторічний вплив на водні та земельні ресурси.

Про це еколог Руслан Гаврилюк розповів "Телеграфу".

"Підйом рівня води загрожує життю людей, які проживають у зоні впливу річки. Ці показники зростають дуже швидко. На початку повномасштабного вторгнення вчені академії наук моделювали подібну ситуацію і дійшли висновку, що в районі Києва максимального рівня вода в Дніпрі може досягти протягом 6-ти років. 24 години, залежно від масштабів прориву дамби", — сказав він.

За словами Гаврилюка, руйнування, спричинені водою, призведуть до змиву ґрунтового шару, вмісту вигрібних ям, знищення інфраструктури, руйнування біорізноманіття водних екосистем на прибережних територіях. Це своєю чергою протягом довгих років негативно впливатиме на водні та земельні ресурси.

"Подолати наслідки, як і зупинити підйом рівня води, в стислі строки вкрай важко. Для цього потрібно припинити надходження води, що у випадку з Каховкою поки що нереально. Єдиний вихід — перекривати надходження води шляхом регулювання Дніпрогесу, але там також є певні обмеження", — наголосив еколог.

Що стосується Київського водосховища, як зазначає Гаврилюк, такої можливості взагалі немає, поки вода не спаде природним шляхом. Єдиний вихід – зупинити перекачування річки Ірпінь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію на Херсонщині. У зв’язку з цим під загрозою затоплення опинилося близько 80 населених пунктів. Місцева влада прийняла рішення про евакуацію місцевих жителів і повідомила, з яких районів і куди перевозитимуть людей.