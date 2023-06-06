Негативное влияние растянется на долгие годы: эколог объяснил, чем грозит прорыв плотины на Киевской ГЭС

Преодолеть последствия, как и остановить подъем уровня воды, в сжатые сроки крайне затруднительно

В случае прорыва плотины на Киевской ГЭС (об этом варианте заговорили после подрыва россиянами Каховской ГЭС) Украине грозят экологические и техногенные последствия, а также последствия для местного населения. Это будет иметь крайне негативное и многолетнее влияние на водные и земельные ресурсы.

Об этом эколог Руслан Гаврилюк рассказал "Телеграфу".

"Подъем уровня воды угрожает жизни людей, проживающих в зоне влияния реки. Эти показатели растут очень быстро. В начале полномасштабного вторжения ученые академии наук моделировали подобную ситуацию и пришли к выводу, что в районе Киева максимального уровня вода в Днепре может достичь в течение 6-24 часов, в зависимости от масштабов прорыва дамбы", — сказал он.

По словам Гаврилюка, разрушения, вызванные водой, приведут к смыву грунтового слоя, содержанию выгребных ям, уничтожению инфраструктуры, разрушению биоразнообразия водных экосистем на прибрежных территориях. Это в свою очередь в течение долгих лет будет оказывать негативное влияние на водные и земельные ресурсы.

"Преодолеть последствия, как и остановить подъем уровня воды, в сжатые сроки крайне затруднительно. Для этого нужно прекратить поступление воды, что в случае с Каховкой пока нереально. Единственный выход — перекрывать поступление воды путем регулирования Днепрогэс, но там также есть определенные ограничения", — подчеркнул эколог.

В случае с Киевским водохранилищем, как отмечает Гаврилюк, такой возможности вообще нет, пока вода не спадет естественным путем. Единственный выход — остановить перекачку реки Ирпень.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию на Херсонщине. В связи с этим под угрозой затопления оказались около 80 населенных пунктов. Местные власти приняли решение об эвакуации местных жителей и сообщили, из каких районов и куда будут перевозить людей.