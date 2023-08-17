У Кличко отреагировали на скандал с уничтожением деревьев в парке КПИ

Зеленая зона находится в пользовании учебного заведения, ранее комиссия обнаружила там сотни сухостоев

В Киеве территория парка НТУУ-КПИ (Киевского политехнического института), где массово срезают старые деревья и ветки, находится в постоянном использовании этого учебного заведения, а следовательно, не обслуживается городом.

Об этом заявил начальник департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

"В сети активно распространяется информация о срезанных деревьях вдоль Берестейского проспекта, перед корпусами Киевского политехнического института. Хотел бы подчеркнуть, что этот участок находится в постоянном пользовании КПИ, а следовательно не обслуживается городом. Соответственно, вопрос о причинах удаления деревьев, их точном количестве, а также планах по озеленению этого участка, следует адресовать администрации института", — написал чиновник на своей Facebook-странице.

Он добавил, что, по информации департамента, основанием для удаления части деревьев в парке КПИ "могло стать их аварийное состояние". При этом в 2021 году в Управление экологии КГГА (на то время) поступил запрос на проведение соответствующего обследования.

"Комиссия, в состав которой входили представители балансодержателя, "Киевзеленстроя", Управления экологии и экоинспекции, — продолжил он, — зафиксировала 245 сухостойных деревьев, а в дальнейшем администрация института в Управление экологии или подчиненные коммунальные предприятия не обращалась".

Он надеется, что на месте срезанных деревьев в ближайшее время появятся новые.

"Со своей стороны будем рады проконсультировать и поделиться знаниями по содержанию зеленых насаждений со всеми заинтересованными лицами. Очень хочется, чтобы этот парк и дальше радовал киевлян и действительно соответствовал своему статусу достопримечательности садово-паркового искусства", — резюмировал он.

Отметим, ранее в соцсетях начали появляться гневные сообщения по поводу срезки деревьев в парке КПИ и фото последствий "резни". Некоторые пользователи соцсетей обращали внимание, что отдельные деревья имели здоровую крону. Потому и возникли опасения, что в этой зеленой зоне столицы может со временем появиться какая-то очередная "свечка" от застройщика.

"Телеграф" сообщал, что недавно на парковом участке вблизи озер Небреж и Тягле (столичные Осокорки), где запрещено застраивать природную экосистему, девелоперы начали строительство нового жилого комплекса.

Также сообщалось, что в прошлом месяце недалеко от КПИ — на Шулявке — коммунальщики демонтировали десятки МАФов и обустроили там сквер с зоной отдыха.