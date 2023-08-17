У Кличка відреагували на скандал зі знищенням дерев у парку КПІ

Зелена зона перебуває у користуванні учбового закладу, раніше комісія виявила там сотні сухостоїв

У Києві територія парку НТУУ-КПІ (Київського політехнічного інституту), де масово зрізають старі дерева та гілки, перебуває у постійному користуванні цього навчального закладу, а отже не обслуговується містом.

Про це заявив начальник департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

"У мережі активно шириться інформація про зрізані дерева вздовж Берестейського проспекту, перед корпусами Київського політехнічного інституту. Хотів би підкреслити, що ця ділянка перебуває у постійному користуванні КПІ, а отже не обслуговується містом. Відповідно, питання щодо причин видалення дерев, їх точної кількості, а також планів по озелененню цієї ділянки, варто адресувати до адміністрації інституту", — написав чиновник на своїй Facebook-сторінці.

Він додав, що, за інформацією департаменту, підставою для видалення частини дерев у парку КПІ "міг стати їх аварійний стан". При цьому 2021 року до Управління екології КМДА (на той момент) надійшов запит на проведення відповідного обстеження.

"Комісія, до складу якої входили представники балансоутримувача, "Київзеленбуду", Управління екології та екоінспекції, — продовжив він, — зафіксувала 245 сухостійних дерев, а в подальшому адміністрація інституту до Управління екології або підпорядкованих комунальних підприємств з даного питання не зверталася".

Він має надію, що на місці видалених дерев найближчим часом з’являться нові.

"Зі своєї сторони будемо раді проконсультувати та поділитися знаннями по утриманню зелених насаджень з усіма зацікавленими особами. Дуже хочеться, щоб цей парк і надалі радував киян та дійсно відповідав своєму статусу пам’ятки садово-паркового мистецтва", — резюмував він.

Зазначимо, раніше у соцмережах почали з'являтися гнівні дописи з приводу зрізання дерев у парку КПІ та фото наслідків "різанини". Деякі користувачі соцмереж звертали увагу, що окремі дерева мали здорову крону. Тому й виникли побоювання, що в цій зеленій зоні столиці може з часом з'явитися якась чергова "свічка" від забудовника.

"Телеграф" повідомляв, що недавно на парковій ділянці поблизу озер Небреж та Тягле (столичні Осокорки), де заборонено забудовувати природну екосистему, девелопери почали спорудження нового житлового комплексу.

Також повідомлялось, що минулого місяця неподалік КПІ — на Шулявці — комунальники демонтували десятки МАФів й облаштували там сквер і зону відпочинку.