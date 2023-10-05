Новое название для Воздухофлотского проспекта в Киеве. Почему возник спор и почему лётчики против ЕС?

Оба раза во время голосования и петиции жители столицы выбрали вариант в честь авиации

В Киеве возник спор вокруг переименования Воздухофлотского проспекта в Соломенском районе. Оба раза: как во время голосования в приложении "Киев Цифровой", так и во время представления петиции жители столицы высказались за вариант, связанный с авиацией ("Повітрянофлотський" вместо "Повітрофлотського" а затем проспект Воздушных Сил, в оригинале — Повітряних Сил). Но Киевсовет собирался голосовать за переименование его на проспект Европейского союза. Изюминка этого места еще и в том, что на Воздухофлотском проспекте расположены посольство россии, Минобороны, аэропорт и несколько университетов.

Обе опции выглядят как варианты здорового человека, учитывая, что еще недавно в Киеве существовали такие явления как улица Коллективизации и проспект Воссоединения с россией, но все же скандала избежать не удалось. Рассказываем, какие аргументы приводят стороны и почему киевляне болеют за вариант с авиацией:

История вопроса

В приложении "Киев Цифровой" весной проходил опрос по названиям 27 улиц, парков и скверов, в том числе Воздухофлотского проспекта. За "Воздушнофлотский" ("Повітрянофлотський") проспект проголосовали 38%, за вариант "Европейского Союза" — 30%. Был и вариант не переименовывать вообще. Параллельно проходило голосование по улице Воздухофлотской, где также победил аналог "Воздушнофлотской".

Результаты голосования киевлян

За европейский вариант топонима активно агитировала партия "Евросолидарность" (чье сокращенное разговорное название ЕС идентично аббревиатуре Европейского союза) и вела рекламную кампанию. Там аргументировали такое переименование тем, что "хранить откровенно советское название, связанное с войсками страны-агрессора недопустимо. Вместо этого стоит отблагодарить наших западных партнеров, которые поддерживают Украину в войне против россии, а также зафиксировать европейские и евроатлантические стремления Украины". Но советским это название не признала экспертная рабочая группа по топонимизации при Киевсовете. Там указали, что название ассоциируется с историей развития воздухоплавания. Также движение "ЧЕСТНО" получило от Киевсовета подробную статистику и выяснило, что 79% участников голосования, которые в апреле поддержали переименование Воздухофлотского на проспект ЕС, не являются жителями Киева.

Партия "Евросолидарности" в Киевсовете агитировала за вариант ЕС, мол, старое название – советское

Далее, Киевсовет провалил голосование за Воздушнофлотский, решение смогло набрать только 23 голоса, чего оказалось недостаточно. Кроме того, комиссия по местному самоуправлению (большинство имеет "Евросолидарность") отклонила проект о переименовании в Воздушнофлотский. Поэтому название стали выбирать заново. Мэр Виталий Кличко был вынужден внести проект решения с "европейским" вариантом и 27 сентября комиссия Киевсовета по местному самоуправлению поддержала проект.

Но тут вмешались военные 40-й бригады тактической авиации и зарегистрировали петицию по другому названию — проспекту Воздушных Сил, чтобы не осталось никаких ассоциаций с воздушным флотом и СССР. В ней требуют отозвать представленный проект по проспекту ЕС, не принимать никаких решений по переименованию Воздухофлотского проспекта до завершения повторного рейтингового голосования в "Киеве Цифровом", привлечь к рассмотрению военных. Петиция набрала 6730 голосов через два дня. К ним присоединилось Командование Воздушных Сил ВСУ, которое написало письмо Виталию Кличко с просьбой переименовать проспект в честь Воздушных Сил.

Голосование было запланировано на 5 октября, но судьбу проспекта так и не решили. В настоящее время вопрос остается открытым.

Почему киевляне "топят" за авиацию

Сторонники Воздушнофлотского и проспекта Воздушных Сил утверждают, что стоит отдать дань уважения авиаторам, которые с начала полномасштабного вторжения защищают столицу, а о "призраках Киева" даже слагают легенды и рисуют комиксы. Автор петиции, военный и историк Александр Алферов заявил, что благодаря мастерству и мужеству Воздушных Сил ВСУ Киев выстоял против российского нашествия в марте-апреле 2022 года, а сегодня киевляне могут спокойно спать, жить и работать. Алферов говорит, что этот выбор должны сделать киевляне, но их хотят лишить такой возможности и права выбора.

"Худшее то, что киевлян лишают права голоса и возможности повторно выбрать новое название — согласно правилам, которые сами же депутаты и установили. Вместо киевлян новое название проспекта хотят кулуарно определить несколько фракций Киевсовета… Возмущает игнорирование и демонстративное неуважение городских властей к нашим летчикам, военнослужащих разных подразделений Воздушных Сил ВСУ", — написал Алферов.

Историк Александр Алферов

Депутат Киевсовета от "Слуги Народа" Ксения Семенова в Telegram обнародовала копию письма от ВСУ к Кличко, где командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что переименование целесообразно для установления справедливости и празднования заслуг, мужества, отваги и героизма авиаторов. Он напомнил, что воины-зенитчики во время войны уничтожили уже более 4400 российских воздушных целей.

Кроме того, на заседании Киевсовета 5 октября командующий Воздушным командованием "Центр" Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко призвал поддержать переименование проспекта.

"Это будет уважение погибшим. Это будет чествование памяти наших героев. И каждый военнослужащий Воздушных сил будет знать, что частица его работы оценена", — сказал он.

Семенова написала, что во время заседания дважды призвала Кличко внести уже готовый проект решения по переименованию в голосование и поддержать его. Но добавила, что на это "нет политической воли".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Национальная комиссия по стандартам государственного языка предложила переименовать Запорожье. Но после шквала критики сдали назад.