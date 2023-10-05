Нова назва для Повітрофлотського проспекту у Києві. Чому виникла суперечка та чому льотчики проти ЄС?

Обидва рази під час голосування та петиції мешканці столиці обрали варіант на честь авіації

У Києві виникла суперечка навколо перейменування Повітрофлотського проспекту у Солом'янському районі. Обидва рази: як під час голосування у додатку "Київ Цифровий", так і під час подання петиції мешканці столиці висловилися за варіант, пов'язаний з авіацією (Повітрофлотський, а потім проспект Повітряних Сил). Але Київрада збиралася голосувати за перейменування його на проспект Європейського союзу. Родзинка цього місця ще й у тому, що на Повітрофлотському проспекті розташовані посольство росії, Міноборони, аеропорт та кілька університетів.

Обидві опції виглядають як варіанти здорової людини, зважаючи на те, що ще нещодавно у Києві існували такі явища як вулиця Колективізації та проспект Возз'єднання з росією, але все ж скандалу уникнути не вдалося. Розповідаємо, які аргументи наводять сторони та чому кияни вболівають за варіант з авіацією:

Історія питання

У застосунку "Київ Цифровий" весною проходило опитування щодо назв 27 вулиць, парків і скверів, у тому числі Повітрофлотського проспекту. За "Повітрянофлотський" проспект проголосували 38%, за варіант "Європейського Союзу" — 30%. Був і варіант не перейменовувати. Паралельно відбувалося голосування щодо вулиці Повітрофлотської, де також переміг аналог "Повітрянофлотська".

Результати голосування киян

За європейський варіант топоніма активно агітувала партія "Євросолідарність" (чия скорочена розмовна назва ЄС ідентична абревіатурі Європейського союзу) та вела рекламну кампанію. Там аргументували таке перейменування тим, що "зберігати відверто радянську назву, пов’язану з військами країни-агресора неприпустимо. Натомість варто віддячити нашим західним партнерам, які підтримують Україну у війні проти рф, а також зафіксувати європейські та євроатлантичні прагнення України". Але радянською цю назву не визнала експертна робоча група з топонімізації при Київраді. Там вказали, що назва асоціюється з історією розвитку повітроплавання. Також рух "ЧЕСНО" отримав від Київради детальну статистику і з’ясував, що 79% учасників голосування, які у квітні підтримали перейменування Повітрофлотського на проспект ЄС — не є мешканцями Києва.

Партія "Євросолідарності" у Київраді агітувала за варіант ЄС, мовляв, стара назва - радянська

Далі, Київрада провалила голосування за Повітрянофлотський, рішення змогло набрати лише 23 голоси, чого виявилося недостатньо. Окрім цього, комісія з місцевого самоврядування (більшість має "Євросолідарність") відхилила проєкт про перейменування на Повітрянофлотський. Тому назву почали обирати заново. Міський голова Віталій Кличко був змушений внести проєкт рішення з "європейським" варіантом і 27 вересня комісія Київради з місцевого самоврядування підтримала проєкт.

Але тут втрутилися військові 40-ї бригади тактичної авіації і зареєстрували петицію щодо іншої назви — проспекту Повітряних Сил, аби не лишилося жодних асоціацій з повітряним флотом та СРСР. У ній вимагають відкликати поданий проект щодо проспекту ЄС, не ухвалювати жодних рішень стосовно перейменування Повітрофлотського проспекту до завершення повторного рейтингового голосування у Києві Цифровому, залучити до розгляду військових. Петиція набрала 6730 голосів за два дні. До них долучилося Командування Повітряних Сил ЗСУ, яке написало листа до Віталія Кличка із проханням перейменувати проспект на честь повітряних сил.

Голосування було заплановане на 5 жовтня, але долю проспекту так і не вирішили. Наразі питання лишається відкритим.

Чому кияни "топлять" за авіацію

Прихильники Повітрянофлотського та проспекту Повітряних Сил стверджують, що варто віддати шану авіаторам, які від початку повномасштабного вторгнення боронять столицю, а про "привидів Києва" навіть складають легенди та малюють комікси. Автор петиції, військовий та історик Олександр Алфьоров заявив, що завдяки майстерності та мужності Повітряних Сил ЗСУ Київ вистояв проти російської навали у березні-квітні 2022 року, а сьогодні кияни можуть спокійно спати, жити і працювати. Алфьоров каже, що цей вибір мають зробити кияни, але у них хочуть позбавити такої можливості та права вибору.

"Найгірше те, що киян позбавляють права голосу і можливості повторно обрати нову назву — відповідно до правил, які самі ж депутати і встановили. Замість киян нову назву проспекту хочуть кулуарно визначити кілька фракцій Київради… Обурює ігнорування та демонстративна неповага міської влади до наших льотчиків, військовослужбовців різних підрозділів Повітряних Сил ЗСУ", — написав Алфьоров.

Історик Олександр Алфьоров

Депутатка Київради від "Слуги Народу" Ксенія Семенова у Telegram оприлюднила копію листа від ЗСУ до Кличка, де командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що перейменування доцільне для встановлення справедливості та відзначення заслуг, мужності, відваги та героїзму авіаторів. Він нагадав, що воїни-зенітники під час великої війни знищили вже понад 4400 російських повітряних цілей.

Окрім того, на засіданні Київради 5 жовтня командувач Повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко закликав підтримати перейменування проспекту.

"Це буде шана тим, хто загинув. Це буде вшанування пам'яті наших героїв. І кожен військовослужбовець Повітряних сил буде знати, що частинка його роботи оцінена", — сказав він.

Семенова написала, що під час засідання двічі закликала Кличка внести уже готовий проєкт рішення щодо перейменування на голосування і підтримати його. Але додала, що на це "нема політичної волі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Національна комісія зі стандартів державної мови запропонувала перейменувати Запоріжжя. Але після шквалу критики дали назад.