Увидеть герб Украины своими глазами: "Родину-мать" в Киеве открывают для посещения

Жители и гости столицы уже в ближайшее время смогут посетить территорию мемориального комплекса

На этой неделе территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне полностью откроют для посещения. Все желающие смогут полюбоваться обновленным монументом "Родина-мать".

Об этом сообщается на официальной фейсбук-странице Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Так, можно будет своими глазами увидеть установленный недавно на щите "Родины-матери" герб Украины и сделать фото на фоне мемориала.

Сообщается, что территория мемориального комплекса откроется для посещения уже в этот четверг, 19 октября.

"С этого дня вы сможете свободно пройти по скульптурной галерее, прогуляться по аллее мимо главного флага и полюбоваться видами левого берега Днепра с главной площади. И конечно же, воочию увидеть установленный знак княжеской эпохи — Тризуб на щите "Родины-матери"", — говорится в сообщении.

Напомним, что 13 июля экс-министр культуры Александр Ткаченко публично заявил о том, что на щите монумента "Родина-мать" заменят герб СССР на герб Украины.

Изначально сталь для трезубца предоставил запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", однако она, по заявлениям чиновников, оказалась некачественной и не соответствовала техническим требованиям. Поэтому герб Украины решили изготовить из европейского металла. Однако на конечную стоимость это никак не повлияет. Цена металла составила 400 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 1 августа, в Киеве состоялось историческое событие — с монумента "Родина-мать" сняли советский герб с символами в виде серпа и молота, работы по демонтажу которого проводились в течение июля.