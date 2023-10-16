Побачити герб України на власні очі: "Батьківщину-мати" у Києві відкривають для відвідування

Мешканці та гості столиці вже найближчим часом зможуть відвідати територію меморіального комплексу

Цього тижня територію Національного музею історії України у Другій світовій війні повністю відкриють для відвідувачів. Усі охочі зможуть помилуватися оновленим монументом "Батьківщина-мати".

Про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці Національного музею історії України у Другій світовій війні. Так, можна буде на власні очі побачити встановлений нещодавно на щиті "Батьківщини-матері" герб України та зробити фото на тлі меморіалу.

Повідомляється, що територія меморіального комплексу відкриється для відвідування вже цього четверга, 19 жовтня.

"З цього дня ви зможете вільно пройти скульптурною галереєю, прогулятися алеєю повз головний прапор і помилуватися видами лівого берега Дніпра з головної площі. І звичайно ж, на власні очі побачити встановлений знак княжої доби — Тризуб на щиті "Батьківщини-матері"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 13 липня екс-міністр культури Олександр Ткаченко публічно заявив, що на щиті монумента "Батьківщина-мати" замінять герб СРСР на герб України.

Спочатку сталь для тризубця надав запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", проте вона, за заявами чиновників, виявилася неякісною та не відповідала технічним вимогам. Тому герб України вирішили виготовити із європейського металу. Однак, на кінцеву вартість це ніяк не вплинуло. Ціна металу становила 400 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 1 серпня у Києві відбулася історична подія — з монумента "Батьківщина-мати" зняли радянський герб із символами у вигляді серпа та молота, роботи з демонтажу якого проводилися протягом липня.