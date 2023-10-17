Кличко сообщил, сколько жилых домов в Киеве уже подключили к теплу

В домах киевлян появляется тепло

В столице уже стартовал полноценный отопительный сезон и в дома киевлян постепенно начали давать отопление. По состоянию на сегодняшний день, 17 октября, уже подключили к теплу практически 1,5 тысячи жилых домов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем официальном Телеграмм-канале. Тепло также продолжают давать и в учреждения социальной инфраструктуры, которые начали отапливать в первую очередь.

Кличко отметил, что тепло в жилые дома киевлян продолжают активно подключать и на данный момент отапливается уже около полутора тысяч домовладений. Также сообщается, что тепло уже есть в более чем 1,7 тысяч зданий социальной сферы, среди которых 72 школы и 172 детских сада.

Кроме этого, отопление уже подключено в 94 медучреждениях — 8 роддомах, 50 лечебных учреждениях стационарного типа и 26 административных зданиях и учреждениях социально-бытового направления.

Все они подключаются по индивидуальным заявкам руководителей.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что власти Киева заявляли о возможном переносе старта отопительного сезона в столице на более поздний срок. Однако уже в понедельник, 16 октября, в Киеве начали давать отопление в жилые дома из-за заявлений синоптиков о резком снижении суточной температуры.