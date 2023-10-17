Кличко повідомив, скільки житлових будинків у Києві вже підключили до тепла

У будинках киян з’являється тепло

У столиці вже стартував повноцінний опалювальний сезон і до будинків киян поступово почали давати опалення. Станом на сьогодні, 17 жовтня, вже підключили до тепла майже 1,5 тисяч житлових будинків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму офіційному Телеграм-каналі. Тепло також продовжують давати і до установ соціальної інфраструктури, які почали опалювати в першу чергу.

Кличко зазначив, що тепло в житлові будинки киян продовжують активно підключати і наразі опалюється вже близько півтори тисячі домоволодінь. Також повідомляється, що тепло вже є у більш ніж 1,7 тисячі будівель соціальної сфери, серед яких 72 школи та 172 дитячі садки.

Окрім цього, опалення вже підключено у 94 медустановах — 8 пологових будинках, 50 лікувальних закладах стаціонарного типу та 26 адміністративних будинках та установах соціально-побутового спрямування.

Усі вони підключаються за індивідуальними заявками керівників.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що влада Києва заявляла про можливе перенесення старту опалювального сезону в столиці на пізніший термін. Проте вже у понеділок, 16 жовтня, у Києві почали давати опалення до житлових будинків через заяви синоптиків про різке зниження добової температури.