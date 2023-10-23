Готовьте пледы: в Киеве "прикрутили" отопление

В столичных домах ощутимо похолодало

На данный момент в столице система теплоснабжения работает на минимально допустимых параметрах. Решение "прикрутить" отопление связано с погодными условиями.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского горсовета. В связи с достаточно теплой внешней температурой воздуха в Киеве перевели все жилые дома в режим "экономии".

Сообщается, что система теплоснабжения в столице работает на минимально допустимых параметрах. Если же полностью выключить отопление, то здания полностью охладятся и это приведет к плачевным последствиям.

Городские власти также отмечают, что большинство столичного жилого фонда и все учебные заведения оснащены индивидуальными тепловыми пунктами. Это позволяет оперативно регулировать теплоносители и при необходимости автоматически ограничивать подачу тепла в те дни, когда на улице тепло. К примеру, во время каникул в учебных заведениях отопление будет полностью приостановлено.

Ранее "Телеграф" писал о том, как согреться если в доме холодно. Чтобы согреться зимой во время блэкаутов, есть возможность самостоятельно сделать себе термос, чтобы выпить горячего чая. Но если его нет, то есть другие способы, как не замерзнуть в холодной квартире или доме.