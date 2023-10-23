Готуйте пледи: у Києві "прикрутили" опалення

У столичних будинках відчутно похолодало

Наразі у столиці система теплопостачання працює на мінімально допустимих параметрах. Рішення "прикрутити" опалення пов’язане з погодними умовами.

Про це повідомили у прес-службі Київської міськради. У зв’язку із досить теплою зовнішньою температурою повітря у Києві перевели всі житлові будинки в режим "економії".

Повідомляється, що система теплопостачання у столиці працює на мінімально допустимих параметрах. Якщо ж повністю вимкнути опалення, то будівлі повністю охолонуть і це призведе до плачевних наслідків.

Міська влада також зазначає, що більшість столичного житлового фонду та всі навчальні заклади оснащені індивідуальними тепловими пунктами. Це дозволяє оперативно регулювати теплоносії та за необхідності автоматично обмежувати подачу тепла в ті дні, коли на вулиці тепло. Наприклад, під час канікул у навчальних закладах опалення буде повністю припинено.

Раніше "Телеграф" писав про те, як зігрітися, якщо в будинку холодно. Щоб зігрітися взимку під час блекаутів, можна самостійно зробити собі термос, щоб випити гарячого чаю. Але якщо його немає, тобто інші способи, як не замерзнути у холодній квартирі чи будинку.