Катастрофа районного масштаба. Как сейчас выглядит обмелевшее озеро Синее в Киеве (фото)

Водоем заметает снегом, а работы по ревитализации после похолодания перешли в "замороженную" стадию

В Киеве на жилом массиве Виноградарь (Подольский район) коммунальщики планировали до конца этого года провести работы по ревитализации обмелевшего озера Синее. На это до января 2024 года из городского бюджета планировалось потратить 35 миллионов гривен. В целом же на спасение водоема закладывалась гораздо большая сумма. Об этом на информационный запрос "Телеграфа" сообщили в коммунальном предприятии "Плесо".

— После получения всех необходимых согласований по осуществлению мероприятий для восстановления водоема и утверждения проектной документации КП "Плесо" с применением электронной системы закупок Prozorro объявило процедуру открытых торгов на расчистку и благоустройство озера Синее в Подольском районе. Ожидаемая стоимость предмета закупок 96,3 млн грн. Торги не состоялись в связи с несоответствием предложения участника, который определил конфиденциальную информацию, которая не может быть определена такой (в соответствии с действующим законодательством); не отвечает условиям технической спецификации и другим требованиям по предмету закупки, — сообщили в КП.

Пока никакие работы на водоеме и вблизи не ведутся. И похоже, что после похолодания намерения и планы расчистить водоем перешли в некую "замороженную" стадию. Когда состоится новый тендер на работы по ревитализации, пока неизвестно.

Ранее в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА "Телеграфу" рассказывали, что 14 августа 2023 года своим распоряжением Киевская городская военная администрация разрешила распределить средства природоохранного фонда, который предусматривал выделение 35 млн грн на комплекс работ по ревитализации этого озера.

Проблема с обмелением этого украшения спального массива возникла еще в 2020 году. Уже тогда по заказу коммунального предприятия "Плесо" специалисты проводили научно-исследовательские работы на водоеме. Впрочем, по словам местных, обезвоженное озеро не спасают.

Рядом с озером – плотная жилая застройка

Как известно, Синее озеро ранее считалось самым большим из водораздельных водоемов столицы. До обмеления его длина составляла 700 метров, ширина – до 200 м, а водная площадь – около 15 га. Питалось оно поверхностными и грунтовыми водами.

Недалеко от зеленой зоны строят еще одно здание

Вокруг этого водоема в 1980-х годах был построен весь Синеозерный массив. Озеро было популярной локацией для отдыха, купания и рыбалки. В водоеме насчитывалось около 10 видов рыбы. Периодически там проводилось масштабное зарыбление.

В таком состоянии водоем находился с лета этого года. Сейчас под снегом следов обмеления не видно

Отметим, название озера происходит от необычного синеватого цвета воды. По официальной версии, такой оттенок дают мергелистые, супесчаные отложения, образовавшиеся еще в Ледниковый период. Поэтому дно озера было устлано синеватым илом.

На фоне очередного строительного бума в столице пользователи соцсетей выражали опасения, что со временем на месте озера появятся новые высотки, если все оставить, так как есть.

Как сообщалось, масштабная застройка Киева стала причиной ползучего уничтожения парков и зеленых зон.

Также "Телеграф" писал, что ситуация с другими водоемами Киева тоже неутешительная: примерно из ста водных объектов в столице каждый третий был незаконно застроен.