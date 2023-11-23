Катастрофа районного масштабу. Як зараз виглядає обміліле озеро Синє у Києві (фото)

Водойму замітає снігом, а роботи по ревіталізації після похолодання перейшли у "заморожену" стадію

У Києві на житловому масиві Виноградар (Подільський район) комунальники планували до кінця цього року провести роботи по ревіталізації обмілілого озера Синє. На це до січня 2024 року з міського бюджету планувалось витратити 35 мільйонів гривень. Загалом же на порятунок водойми закладалась значно більша сума. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили у комунальному підприємстві "Плесо".

— Після отримання всіх необхідних погоджень щодо здійснення заходів з відновлення водойми та затвердження проєктної документації КП "Плесо" із застосуванням електронної системи закупівель Prozorro оголосило процедуру відкритих торгів на розчищення та благоустрій озера Синє у Подільському районі. Очікувана вартість предмета закупівель 96,3 млн грн. Торги не відбулись у зв'язку з невідповідністю пропозиції учасника, який визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена такою (відповідно до чинного законодавства); не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, — повідомили в КП.

Наразі жодні роботи на водоймі та поблизу неї не ведуться. І схоже, що після похолодання наміри та плани розчистити водойму перейшли у якусь "заморожену" стадію. Коли відбудеться новий тендер на роботи по ревіталізації наразі поки не відомо.

Раніше у Департаменті захисту довкілля та адаптації зміни клімату КМДА "Телеграфу" розповідали, що 14 серпня 2023 року своїм розпорядженням Київська міська військова адміністрація дозволила розподілити кошти природоохоронного фонду, який передбачав виділення 35 млн грн на комплекс робіт з ревіталізації цього озера.

Проблема з обмілінням цієї окраси спального масиву виникла ще 2020 року. Вже тоді на замовлення комунального підприємства "Плесо" фахівці проводили науково-дослідні роботи на водоймі. Втім, за словами місцевих, зневоднене озеро не рятують.

Поряд з озером - щільна житлова забудова

Як відомо, Синє озеро раніше вважалось найбільшим із вододільних водойм столиці. До обміління його довжина становила 700 метрів, ширина — до 200 м, а водна площа — близько 15 га. Живилося воно поверхневими і ґрунтовими водами.

Недалеко від зеленої зони зводять ще одну будівлю

Навколо цієї водойми у 1980-х роках побудували весь Синьоозерний масив. Озеро було популярною локацією для відпочинку, купання та риболовлі. У водоймі налічували близько 10 видів риби. Періодично там проводили масштабне зариблення.

У такому стані водойма перебувала з літа цього року. Зараз під снігом слідів обміління не видно

Зазначимо, назва озера походить від незвичного синюватого кольору води. За офіційною версією, такий відтінок дають мергелисті, супіщані відкладення, що утворилися ще в Льодовиковий період. Тож дно озера було встелене синюватим мулом.

На тлі чергового будівельного буму в столиці користувачі соцмереж висловлювали побоювання, що з часом на місці озера з'являться нові висотки, якщо все залишити, так як є.

Як повідомлялось, масштабна забудова Києва стала причиною повзучого знищення парків і зелених зон.

Також "Телеграф" писав, що ситуація з іншими водоймами Києва теж невтішна: приблизно зі ста водних об'єктів у столиці кожен третій був незаконно забудований.