Стало відомо, чи забудують обміліле озеро Синє на столичному Виноградарі

Врятувати водойму до морозів завадили деякі бюрократичні процедури

У Києві триває епопея з порятунком озера Синє у Подільському районі, і роботи по розчищенню водойми так досі не почалися. Причина — зрив повторного тендера для робіт з ревіталізації та благоустрою. Перед цим торги на загальну суму в 96 мільйонів гривень теж не відбулись. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомив генеральний директор комунального підприємства "Плесо" Вячеслав Савицький.

— 7 листопада оголошено про початок нової процедури відкритих торгів на закупівлю "Інші завершальні будівельні роботи (Розчищення та благоустрій озера Синє у Подільському р-ні". Торги не відбулись у зв'язку з невідповідністю пропозиції учасника, який визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена такою, відповідно до чинного законодавства; не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Рішення прийняли 17 листопада. Станом на сьогодні КП "Плесо" вживає всіх заходів для можливості швидшого відновлення озера Синє, забезпечення природного наповнення водою чаші озера та стабілізації рівня води у водоймі, — зазначив він.

Примітно, ще влітку, коли водойма фактично висохла, у публічній площині почали з'являтися побоювання, що столиця може втратити це унікальне озеро і зелені зони поблизу, а до земельної ділянки вже нібито придивляються забудовники для зведення якихось нових житлових комплексів.

Втім, у "Плесі" інформацію про зміну статусу земельної ділянки на місці водойми та поблизу не підтверджують.

— Інформація щодо загрози зміни статусу земельної ділянки під потенційну забудову в КП "Плесо" відсутня, — уточнив Савицький.

Раніше у коментарі "Телеграфу" член Всесвітньої комісії з охоронних територій Міжнародної спілки охорони природи, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко серед причин катастрофічного обміління озера Синє називав інтенсивну забудову поблизу водойми.

Як відомо, навколо цієї водойми у 1980-х роках побудували весь Синьоозерний масив. Озеро було популярною локацією для відпочинку, купання та рибалки. У водоймі водилось близько 10 видів риби. Періодично там проводили масштабне зариблення.

Назва озера походить від незвичного синюватого кольору води. За офіційною науковою версією, такий відтінок дають мергелясті, супіщані відкладення, що утворилися ще в Льодовиковий період. Тож дно озера було встелене синюватим мулом.

Також "Телеграф" писав, що за оцінкою Борейка, масштабна забудова Києва стала причиною повзучого знищення парків і зелених зон. Проте ситуація з водоймами теж невтішна — приблизно зі 100 водних об'єктів у столиці кожний третій був незаконно забудований.

Докладніше про найбільші екологічні проблеми Києва ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю з Володимиром Борейком.