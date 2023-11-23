Стало известно, застроят ли обмелевшее озеро Синее на столичном Виноградаре

Спасти водоем до морозов помешали некоторые бюрократические процедуры

В Киеве эпопея со спасением озера Синее в Подольском районе продолжается, и работы по расчистке водоема так до сих пор не начались. Причина — срыв повторного тендера для ревитализации и благоустройства. До этого торги на общую сумму в 96 миллионов гривен тоже не состоялись. Об этом на информационный запрос "Телеграфу" сообщил генеральный директор коммунального предприятия "Плесо" Вячеслав Савицкий.

— 7 ноября объявлено о начале новой процедуры открытых торгов на закупку "Другие завершающие строительные работы (Расчистка и благоустройство озера Синее в Подольском р-не"). Торги не состоялись из-за несоответствия предложения участника аукциона, который определил конфиденциальной информацию, которая не может быть определена таковой, в соответствии с действующим законодательством; не отвечает условиям технической спецификации и другим требованиям по предмету закупки тендерной документации. Решение приняли 17 ноября. По состоянию на сегодня КП "Плесо" предпринимает все возможные меры для быстрого восстановления озера и стабилизации уровня воды в водоеме, — отметил он.

Примечательно, что еще летом, когда водоем фактически высох, в публичной плоскости начали появляться опасения, что столица может потерять это уникальное озеро и зеленые зоны поблизости, а к земельному участку уже якобы присматриваются застройщики для возведения каких-то новых жилых комплексов.

Впрочем, в "Плесе" информацию об изменении статуса земельного участка на месте водоема и поблизости не подтверждают.

— Информация об угрозе изменения статуса земельного участка под потенциальную застройку в КП "Плесо" отсутствует, — уточнил Савицкий.

Ранее в комментарии "Телеграфу" член Всемирной комиссии по охраняемым территориям Международного союза охраны природы, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко среди причин катастрофического обмеления озера Синее называл интенсивную застройку вблизи водоема.

Как известно, вокруг этого водоема в 1980-х годах построили весь Синеозерный массив. Озеро было популярной локацией для отдыха, купания и рыбалки. В водоеме водилось свыше 10 видов рыбы. Периодически там проводилось масштабное зарыбление.

Название озера происходит от необычного синеватого цвета воды. По официальной научной версии, такой оттенок дают мергелистые, супесчаные отложения, образовавшиеся еще в Ледниковый период. Поэтому дно озера было устлано синеватым илом.

Также "Телеграф" писал, что по оценке Борейко, масштабная застройка Киева стала причиной ползучего уничтожения парков и зеленых зон. Однако ситуация с водоемами тоже неутешительная — примерно из 100 водных объектов в столице каждый третий был незаконно застроен.

Подробнее о самых больших экологических проблемах Киева вы можете прочитать в полной версии интервью с Владимиром Борейко.