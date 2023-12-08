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Счетчики тепла: когда киевлянам нужно подать показания и как это сделать

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
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Показания нужно подавать вовремя Новость обновлена 08 декабря 2023, 11:22
Показания нужно подавать вовремя. Фото ru.freepik.com

Важная информация для всех жителей столицы

В КП "Киевтеплоэнерго" заявили, что показания счетчиков тепла киевляне уже могут активно передавать — учетные клиентские базы открыты. Передать показания можно любым удобным способом, в том числе и дистанционно.

Данные счетчиков тепла можно вносить в течение всего месяца, начиная с 5-го числа.Об этом сообщается на официальной странице КП "Киевтеплоэнерго" в Телеграм.

Так, жителей столицы призывают не ждать последнего дня месяца и фиксировать показания счетчиков тепла, как можно раньше. Это будет способствовать правильным и актуальным рассчетам, что не приведет к переплатам в дальнейшем.

Способы дистанционной передачи показаний счетчиков тепла:

- личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса

- личный кабинет на сайте Киевтеплоэнерго

- мобильное приложение "Коммуналка".

Также предлагается несколько альтернативных способов передачи показаний счетчиков тепла:

  • телефон Call-центра: (044) 247-40-40;
  • бесплатная телефонная линия: 0-800-404-407 (с мобильных)
  • ящики для передачи показаний по адресам сервисных центров ЦКС;
  • передача показаний при оплате за услуги в банковских и финансовых учреждениях.

Напомним, что данные счетчиков тепла можно передавать в течение всего месяца, начиная с 5-го числа.

Также важно помнить о том, что владельцы бойлеров ежемесячно должны подавать показания счетчиков, даже если они не отличаются от предыдущих.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как быстро и удобно передать показания счетчиков через SMS-сообщение. Украинцы могут передавать показания газового счетчика любым доступным для них способом, в том числе и через SMS-сообщение. Однако стоит учесть, что эта услуга дополнительно оплачивается.

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#Киев #Показания #Счетчики