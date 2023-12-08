Лічильники тепла: коли киянам потрібно подати показання та як це зробити

Важлива інформація для мешканців столиці

У КП "Київтеплоенерго" наголосили на тому, що показання лічильників тепла кияни вже можуть активно передавати — клієнтські бази відкрито. Передати показання можна будь-яким зручним способом, у тому числі і дистанційно.

Дані лічильників тепла можна передавати протягом усього місяця, починаючи з 5-го числа. Про це повідомляється на офіційній сторінці КП "Київтеплоенерго" у Телеграм.

Так, мешканців столиці закликають не чекати останнього дня місяця та зафіксувати показання лічильників тепла якомога раніше. Це сприятиме правильним та актуальним розрахункам, що не призведе до переплат у подальшому.

Способи дистанційної передачі показань лічильників тепла:

- особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу

- особистий кабінет на сайті Київтеплоенерго

- мобільний додаток "Комуналка".

Також пропонується кілька альтернативних способів передачі показань лічильників тепла:

телефон Call-центру: (044) 247-40-40;

безкоштовна телефонна лінія: 0-800-404-407 (з мобільних)

скриньки для передачі показань на адреси сервісних центрів ЦКС;

передача показань при оплаті послуг у банківських та фінансових установах.

Нагадаємо, що дані лічильників тепла можна передавати протягом місяця, починаючи з 5-го числа.

Також важливо пам’ятати про те, що власники бойлерів щомісяця мають подавати показання лічильників, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як швидко та зручно передати показання лічильників через SMS-повідомлення. Українці можуть передавати показання газового лічильника будь-яким доступним для них способом, у тому числі через SMS-повідомлення. Однак, варто врахувати, що ця послуга додатково оплачується.