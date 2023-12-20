"Это у него такое лего?": Кличко, открывая путепровод, опять насмешил сеть (фото)

Мэр Киева опять насмешил сеть

В Киеве несмотря на сентябрьскую аварию открыли Дегтяревский путепровод. В открытии движения участвовал городской глава Виталий Кличко, который лично убрал дорожный блок, чем позабавил пользователей сети.

Стоит отметить, что подобные блоки имеют внутренний объем до 100 литров и могут наполняться водой или песком, а потому перенести его в одиночку сможет далеко не каждый. Впрочем, непонятно были ли эти блоки чем-либо наполнены и насколько, когда их передвигал Кличко.

Тем не менее пользователи сети не смогли пройти мимо, а потому уже начали шутить о том, что в городе нашлись вещи, которые ему по силам.

Другие же пошутили, что таким образом Кличко собирает мзду с трамваев и о том, что это у него на самом деле такое "Лего".

Как известно, в июле 2023 года на Дегтяревском путепроводе начали масштабное строительство нового моста, однако 30 сентября там произошла авария, в результате которой рухнула огромная секция моста. Во время инцидента никто не пострадал.

Местная власть тогда сообщила, что ответственность за происшествие лежит на подрядчике и на компенсацию ущерба деньги с бюджета идти не будут.

20 декабря Кличко сообщил, что подрядчик успел выполнить свою часть работы в сроки, а весь комплекс работ по обустройству путепровода завершится до весны 2024 года.