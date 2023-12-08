"Мэр сломался": Кличко во время телеэфира рекордно завис, в соцсетях веселятся (видео)

Украинци оценили новый мем

Городской глава Киева Виталий Кличко, неоднократно становившийся героем многочисленных мем из-за неудачных высказываний и путаницы в словах, на этот раз попал в новый водоворот шуток. Во время записи вживую из столичного метро, некоторые станции которого закрыли из-за подтопления и планируемого ремонта, "завис" на несколько секунд.

Видео записи с канала Киев24 с забавным моментом распространяется по сети. А пользователи интернета активно предлагают свои версии того, почему мэр внезапно умолчал.

Добавим, что, вероятно, у Виталия Кличко был наушник, через который ему что-то говорили. Однако то ли связь была плохая, то ли он так заслушался — неизвестно. Но получилось довольно забавно.

Как отреагировали пользователи сети

Отреагировал на это видео и известный общественный активист Сергей Стерненко, написав, что когда дело доходит до серьезных дел, то мэр набирает воды в рот, а когда нужно обсудить общегосударственные темы, то здесь слов достаточно.

А вот комментаторы начали смеяться над этим писать, что мэру надо добавить оперативной памяти, или подождать, пока он перезагрузится.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за закрытия некоторых станций метро по синей ветке в столице произошел настоящий транспортный коллапс, а на остановках начался хаос.