"Мер зламався": Кличко під час телеефіру рекордно завис, у соцмережах веселяться (відео)

Українці оцінили новий мем

Міський голова Києва Віталій Кличко, який неодноразово ставав героєм чисельних мемів через невдалі вислови та плутанину в словах, цього разу потрапив у новий вир жартів. Під час запису наживо зі столичного метро, деякі станції якого закрили через підтоплення та запланований ремонт, "завис" на декілька секунд.

Відео запису з каналу Київ24 з кумедним моментом шириться мережею. А користувачі інтернету активно пропонують свої версії того, чому мер раптово замовчав.

Додамо, що ймовірно у Віталія Кличка був навушник, через який йому щось казали. Проте чи то звʼязок був поганий, чи то він так заслухався — не відомо. Але вийшло досить кумедно.

Як відреагували користувачі мережі

Відреагував на це відео і відомий громадський активіст Сергій Стерненко, написавши, що коли діло доходить до серйозних справ, то мер набирає води в рота, а коли треба обговорити загальнодержавні теми, то тут слів не бракує.

А от коментатори почали кепкувати з цього писати, що меру треба додати оперативної памʼяті, або зачекати, поки він перезавантажиться.

Раніше "Телеграф" писав, що через закриття деяких станцій метро по синій гілці у столиці стався справжній транспортний колапс, а на зупинках почався хаос.