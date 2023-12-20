"Це у нього таке лего?": Кличко, відкриваючи шляхопровід, знову насмішив мережу (фото)

Мер Києва знову насмішив мережу

У Києві, попри вересневу аварію, відкрили Дегтярівський шляхопровід. У відкритті руху брав участь міський голова Віталій Кличко, який особисто прибрав дорожній блок, чим потішив користувачів мережі.

Варто зазначити, що подібні блоки мають внутрішній об’єм до 100 літрів і можуть наповнюватися водою або піском, а тому перенести його поодинці зможе далеко не кожен. Втім, незрозуміло, чи були ці блоки чимось наповнені й наскільки, коли їх пересував Кличко.

Проте користувачі мережі не змогли пройти повз, а тому вже почали жартувати про те, що в місті знайшлися речі, які йому під силу.

Інші ж пожартували, що таким чином Кличко збирає мзду з трамваїв і про те, що це в нього насправді таке "Лего".

Як відомо, у липні 2023 року на Дегтярівському шляхопроводі розпочали масштабне будівництво нового мосту, проте 30 вересня там сталася аварія, внаслідок якої впала величезна секція мосту. Під час інциденту ніхто не постраждав.

Місцева влада тоді повідомила, що відповідальність за подію лежить на підряднику і на компенсацію збитків гроші з бюджету не розраховувати не варто.

20 грудня Кличко повідомив, що підрядник встиг виконати свою частину роботи у строки, а весь комплекс робіт з облаштування шляхопроводу завершиться до весни 2024 року.