Трещит по швам: в Киеве на станции метро нашли очень подозрительную трещину в конструкции

Огромная трещина в переходе может являться признаком разрушения конструкций станции метро

Не успел в Киеве утихнуть скандал со станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко", как оказалось, что еще одна станция может в ближайшее время стать на ремонт. На станции "Святошин" обнаружили огромную и очень подозрительную трещину, напоминающую разрушение несущих конструкций реконструированного подземного перехода.

Об этом сообщает канал "Пассажиры Киева". В частности, появились фото и видео трещины, которые действительно имеют довольно угрожающие масштабы.

"Трещина идет от бетонной стены к балочному перекрытию. Визуально похоже на то, что переход просел. Прямо сейчас там на месте трещины осматривают несколько человек", — написал канал.

В то же время, в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен утверждают, что никаких угроз нет. Там написали, что 17 января специалисты проводили обследование деформационного шва конструкции станции, оно было плановым. А трещина – это последствия обследования, поскольку шов пришлось частично расшить.

Для выполнения работ, в частности в месте прохождения деформационного шва, была проведена частичная его расшивка. Обследование проводилось для дальнейшего усиления гидроизоляции. После проведения всех необходимых работ облицовка конструкций будет восстановлена. Отмечаем, что станция и переходы работают в обычном режиме, безопасность пассажирских перевозок обеспечена ", – говорится в сообщении КП.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления и поэтому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА с обысками в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

Уже потом появилась информация о том, что "синюю" ветку метро в Киеве откроют через несколько лет, так как перегонный тоннель между "Демеевской" и "Лыбидской" впоследствии стал полностью непригодным для движения вагонов. На этом участке будут строить новый тоннель и эти работы могут растянуться на годы.