В Киеве "синяя" ветка метро может стать бесполезной: неутешительный прогноз эксперта (видео)

Ситуация в киевском метро оказалась плачевной

На участке "синей" ветки столичного метрополитена, шесть станций которой ранее были экстренно закрыты в связи с подтоплением, наблюдается аварийная ситуация между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" — здесь начал проседать тоннель. Если движение на данном участке закроют на время плановых работ, то вся "синяя" ветка может утратить свою целесообразность.

Об этом рассказал в интервью жкрналистам "Информатора" эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов. Он отметил, что для него "проседает тоннель" и "плановые ремонтные работы" — это совершенно разные понятия.

Так, по словам эксперта "проседание" является экстренной ситуацией, которую необходимо решать в кратчайшие сроки, а не ждать возникновения внештатной ситуации.

И если на время проведения ремонтных работ на участке между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" организуют челночное движение транспорта, по аналогии с проездом между "Демиевской" и "Лыбедской", то это в перспективе может привести к потере целесообразности "синей" ветки столичного метро.

Ведь таким образом с одной ее стороны окажутся "отрезанными" Теремки, а с другой — Оболонь.

"Насколько я знаю, еще не разработана даже проектная документация на плановый капитальный ремонт. Неизвестно, провели ли уже тендер на определение подрядчика по выполнению проектных работ. Именно в составе проектных работ есть раздел "Организация строительных работ". От него будет зависеть, как будет функционировать этот участок", — отмечает Дмитрий Беспалов.

По его словам, обычно специалисты стараются не перекрывать движение в утренние и вечерние часы пик, чтобы участки, на которых проводится ремонт, в это время работали в полном объеме. Только таким образом люди смогут нормално пользоваться метро, а "синяя" ветка не утратит своей актуальности.

Однако, если же между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" решат перекрыть движение по аналогии с "Демиевской", то проездная способность "синей" ветки метро уменьшится до неметрополитенных значений и его будут мспользовать в качестве укры.тия.

"Если придется закрывать, как на Демиевке, и выполнять работы с перекрытым движением — то проездная способность "синей" ветки метро уменьшится до неметрополитенных значений. Она будет сопоставима с наземным транспортом. И основной функцией объекта станет убежище для людей во время тревог. Это огромные транспортные экономические потери, но мы мало, что можем сделать в этой ситуации", — отметил эксперт.

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Напомним, ранее первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщал о том, что на участке между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" активно проседают тоннели и движение по ним, возможно, придется частично перекрыть.

"Мы будем останавливать движение одним тоннелем, а не двумя одновременно. Это вопрос организации работы по части перевозки пассажиров. Будут временные проезды, другая схема организации движения. Поезда нигде не будут разворачиваться, они будут поочередно проезжать этот участок по одному тоннелю", — подчеркнул Поворозник.

Ожидается, что ремонтные работы на участке метро от станции "Почайна" до станции "Тараса Шевченко" стартуют летом 2024 года.

Между "Почайной" и "Тараса Шевченко" начал проседать тоннель

"Телеграф" также рассказывал, что шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления и из-за этого в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА с обысками в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

Затем появилась информация о том, что "синюю" ветку метро в Киеве откроют через несколько лет, так перегонный тоннель между "Демиевской" и "Лыбедской" со временем стал полностью непригодным для движения вагонов. На этом участке будут строить новый тоннель и эти работы могут растянуться на годы.