У Києві "синя" гілка метро може стати непотрібною: невтішний прогноз експерта (відео)
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Ситуація в київському метро виявилася дуже плачевною
На ділянці "синьої" гілки столичного метрополітену, шість станцій якої раніше були екстрено закриті у зв’язку з підтопленням, спостерігається аварійна ситуація між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" — тут почав просідати тунель. Якщо рух на цій ділянці закриють на час планових робіт, то вся "синя" гілка може втратити свою доцільність.
Про це розповів в інтерв’ю журналістам "Інформатора" експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов. Він зазначив, що для нього "просідає тунель" та "планові ремонтні роботи" — це зовсім різні поняття.
Так, за словами експерта, "просідання" є екстреною ситуацією, яку необхідно вирішувати в найкоротші терміни, а не чекати на виникнення позаштатної ситуації.
І якщо на час проведення ремонтних робіт на ділянці між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченко" організують човниковий рух транспорту, за аналогією з проїздом між "Деміївською" та "Либідською", то це в перспективі може призвести до втрати доцільності "синьої" гілки.
Адже таким чином з одного боку виявляться "відрізаними" Теремки, а з іншого — Оболонь.
"Наскільки я знаю, ще не розроблено навіть проектну документацію на плановий капітальний ремонт. Невідомо, чи вже провели тендер на визначення підрядника з виконання проектних робіт. Саме у складі проектних робіт є розділ "Організація будівельних робіт". Від нього залежатиме, як буде функціонувати цю ділянку", — зазначає Дмитро Беспалов.
За його словами, зазвичай фахівці намагаються не перекривати рух у ранкові та вечірні години пік, щоб ділянки, на яких проводиться ремонт, у цей час працювали в повному обсязі. Тільки таким чином люди зможуть нормально користуватися метро, а "синя" гілка не втратить своєї актуальності.
Однак, якщо ж між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" вирішать перекрити рух за аналогією з "Деміївською", то проїзна здатність "синьої" гілки метро зменшиться до неметрополітенних значень.
"Якщо доведеться закривати, як на Деміївці, і виконувати роботи з перекритим рухом – то проїзна здатність "синьої" гілки метро зменшиться до неметрополітенних значень. Вона буде співставна з наземним транспортом. І основною функцією об’єкта стане сховище. Це величезні транспортні економічні втрати, але ми мало, що можемо зробити у цій ситуації", — зазначив експерт.
Коментар на цю тему починається з 6 хвилини 50 секунди.
Нагадаємо, раніше перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомляв про те, що на ділянці між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" активно просідають тунелі і рух ними, можливо, доведеться частково перекрити.
"Ми зупинятимемо рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи щодо перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю", — підкреслив Поворозник.
Очікується, що ремонтні роботи на ділянці метро від станції "Почайна" до станції "Тараса Шевченка" стартують улітку 2024 року.
Також "Телеграф" розповідав, що шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення та через це у місті утворився справжній транспортний колапс.
Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА з обшуками у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.
Вже потім з’явилася інформація про те, що "синю" гілку метро в Києві відкриють через кілька років, тож перегінний тунель між "Деміївською" і "Либідською" згодом став повністю непридатним для руху вагонів. На цій ділянці будуватимуть новий тунель, і ці роботи можуть розтягнутися на роки.