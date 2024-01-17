У Києві "синя" гілка метро може стати непотрібною: невтішний прогноз експерта (відео)

Ситуація в київському метро виявилася дуже плачевною

На ділянці "синьої" гілки столичного метрополітену, шість станцій якої раніше були екстрено закриті у зв’язку з підтопленням, спостерігається аварійна ситуація між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" — тут почав просідати тунель. Якщо рух на цій ділянці закриють на час планових робіт, то вся "синя" гілка може втратити свою доцільність.

Про це розповів в інтерв’ю журналістам "Інформатора" експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов. Він зазначив, що для нього "просідає тунель" та "планові ремонтні роботи" — це зовсім різні поняття.

Так, за словами експерта, "просідання" є екстреною ситуацією, яку необхідно вирішувати в найкоротші терміни, а не чекати на виникнення позаштатної ситуації.

І якщо на час проведення ремонтних робіт на ділянці між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченко" організують човниковий рух транспорту, за аналогією з проїздом між "Деміївською" та "Либідською", то це в перспективі може призвести до втрати доцільності "синьої" гілки.

Адже таким чином з одного боку виявляться "відрізаними" Теремки, а з іншого — Оболонь.

"Наскільки я знаю, ще не розроблено навіть проектну документацію на плановий капітальний ремонт. Невідомо, чи вже провели тендер на визначення підрядника з виконання проектних робіт. Саме у складі проектних робіт є розділ "Організація будівельних робіт". Від нього залежатиме, як буде функціонувати цю ділянку", — зазначає Дмитро Беспалов.

За його словами, зазвичай фахівці намагаються не перекривати рух у ранкові та вечірні години пік, щоб ділянки, на яких проводиться ремонт, у цей час працювали в повному обсязі. Тільки таким чином люди зможуть нормально користуватися метро, а "синя" гілка не втратить своєї актуальності.

Однак, якщо ж між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" вирішать перекрити рух за аналогією з "Деміївською", то проїзна здатність "синьої" гілки метро зменшиться до неметрополітенних значень.

"Якщо доведеться закривати, як на Деміївці, і виконувати роботи з перекритим рухом – то проїзна здатність "синьої" гілки метро зменшиться до неметрополітенних значень. Вона буде співставна з наземним транспортом. І основною функцією об’єкта стане сховище. Це величезні транспортні економічні втрати, але ми мало, що можемо зробити у цій ситуації", — зазначив експерт.

Коментар на цю тему починається з 6 хвилини 50 секунди.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомляв про те, що на ділянці між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" активно просідають тунелі і рух ними, можливо, доведеться частково перекрити.

"Ми зупинятимемо рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи щодо перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю", — підкреслив Поворозник.

Очікується, що ремонтні роботи на ділянці метро від станції "Почайна" до станції "Тараса Шевченка" стартують улітку 2024 року.

Між "Почайною" та "Тарасом Шевченком" почав просідати тунель

Також "Телеграф" розповідав, що шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення та через це у місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА з обшуками у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

Вже потім з’явилася інформація про те, що "синю" гілку метро в Києві відкриють через кілька років, тож перегінний тунель між "Деміївською" і "Либідською" згодом став повністю непридатним для руху вагонів. На цій ділянці будуватимуть новий тунель, і ці роботи можуть розтягнутися на роки.