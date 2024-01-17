Тріщить по швах: у Києві на станції метро знайшли дуже підозрілу тріщину в конструкції

Величезна тріщина у переході може бути ознакою руйнування конструкцій станції метро

Не встиг в Києві вщухнути скандал зі станціями метро "Почайна" та "Тараса Шевченка", як виявилося, що ще одна станція може найближчим часом стати на ремонт. На станції "Святошин" знайшли величезну та дуже підозрілу тріщину, яка нагадує руйнування несучих конструкцій реконструйованого підземного переходу.

Про це повідомляє канал "Пасажири Києва". Зокрема з'явилися фото та відео тріщини, які дійсно має доволі загрозливі масштаби.

"Тріщина йде від бетонної стіни до балочного перекриття. Візуально схоже на те, що перехід просів. Прямо зараз там на місці тріщини оглядають кілька людей", – написав канал.

Водночас у комунальному підприємстві "Київський метрополітен стверджують, що жодних загроз немає. Там написали, що 17 січня спеціалісти проводили обстеження деформаційного шва конструкції станції, воно було плановим. А тріщина – це наслідки обстеження, оскільки шов довелося частково розшити.

"Для виконання робіт, зокрема в місці проходження деформаційного шва, була проведена часткова його розшивка. Обстеження проводилось для подальшого посилення гідроізоляції. Після проведення всіх необхідних робіт облицювання конструкцій буде відновлено. Зазначаємо, що станція та переходи працюють у звичайному режимі, безпека пасажирських перевезень забезпечена", – сказано у повідомленні КП.

Раніше "Телеграф" розповідав, що шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення та через це у місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА з обшуками у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

Вже потім з’явилася інформація про те, що "синю" гілку метро в Києві відкриють через кілька років, тож перегінний тунель між "Деміївською" і "Либідською" згодом став повністю непридатним для руху вагонів. На цій ділянці будуватимуть новий тунель, і ці роботи можуть розтягнутися на роки.