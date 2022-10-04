От Монро до Симоненко: как знаменитости признавались в чувствах и о чем писали в любовных письмах

Пока существует любовь и письменные принадлежности, существует и любовное письмо

Становится все сложнее успеть за обновлениями наших смартфонов. В наших диалогах появляется много эмодзи. Сегодня мы не тратим свое время на большее, чем прислать смайлик с сердечками вместо глаз. Огонек на сторис в инстаграмме стал той желанной романтикой, про которую все говорят. Кажется, что мы забыли о вечном. Предлагаем вам заглянуть в письма любви известніх людей. Это то, что они проживали в сердцах. Строки писем имеют что-то ощутимое, что делает каждое слово важным.

Следует начать с украинского поэта Василия Симоненко. Им современная молодежь увлекается до сих пор, ведь его гениальное творчество вводит в меланхолию. В своих письмах к будущей жене Люси поэт выразил всю неописуемую тоску по девушке. Любовь всей своей жизни писатель встретил на практике в редакции издания "Черкасская правда".

Из-за учебы и военной службы Василий изредка видел любимую. Тем не менее он непрестанно напоминал ей о себе, посылая стихи и романтические признания. В настоящее время сохранилось около 20 этих листов.

Письма Василия Симоненко к жене

"Целую с первой строчки, потому что к последней не смогу терпеть .... Вчера целый день мотался по Киеву. Здесь очень много хороших девушек, но, к сожалению, ни одной, похожей на тебя, не видел ... Я уже не мальчик и прекрасно понимаю, как понимаешь и ты, что если на этом все кончится, то, конечно, впоследствии ты найдешь другого, а я другую. Но не знаю, как ты, а я не желаю другой, потому что когда я буду целовать ее, буду видеть твои губы, а когда будут смотреть в глаза, они будут казаться мне синими, твоими.

Сегодня мы достигаем исторического прогресса в достоинстве и равной человеческой любви. Трудно забыть письма величайшего ирландского поэта Оскара Уайльда. Его история весьма трагична, ведь он стал жертвой позорного прошлого и был заключен за свое "преступление" нетрадиционной ориентации. Таким образом, репутация была разрушена, писателю были присуждены каторги.

В июне 1891 года Уайльд познакомился с лордом Альфредом Дугласом, 21-летним студентом Оксфорда и талантливым поэтом, который стал Дорианом Греем для самого автора – его писательской музой, его злым гением, его любимой. Их роман был очень драматичным. Оскар Уайльд посвящал парню письма, для которых подбирал самые красивые эпитеты.

Оскар Уайльд и Альфред Дуглас

"Любимый мой мальчик, твой сонет волшебный, и просто чудо, что эти твои красные, как лепестки розы, губы созданы для музыки пения не в меньшей степени, чем для безумия поцелуев. Твоя стройная золотистая душа живет между страстью и поэзией. Я знаю: в эпоху греков ты был Гиацинтом, которого так безумно любил Аполлон".

В исторических архивах также содержатся письма поэта к его другу Мерильеру. Говорят, их связывала несколько большая нежность, чем мужская общительность. Вот некоторые из этих строк:

"Когда-то Вы, как и я, обнаружите, что такой вещи, как романтический опыт, не существует; есть романтические воспоминания и желания романтического — и это все, что мы стремимся когда-то почувствовать. По крайней мере, мне так кажется… Лишь одно сохраняет для меня бесконечное очарование – тайна настроений. Приказывать этим настроениям волшебно, подчиняться им волшебно вдвойне».

"Вряд ли найдется женское обаяние которого бы она ни имела"

Коллекция личных фотографий Мэрилин Монро

Норма Джин Мортенсон, всем известная как Мэрилин Монро, является непревзойденной иконой и секс-символом всех времен. Впрочем, женщина никогда не была счастлива, ее сердце разбивалось много раз. Кроме божественной красоты и энергии, у актрисы была чувственная душа, талант к письму и ум. Ее библиотека состояла из 400 томов разных авторов. Несмотря на отсутствие женского счастья, все же было найдено несколько трогательных писем ее избранникам.

"Я не знаю, как сказать тебе, как сильно я скучаю по тебе. Я люблю тебя, так что мое сердце может разорваться. Все, что я люблю, все, чего я хочу, все, что мне нужно, это ты — навсегда. Я хочу быть там, где ты есть, и быть такой, какой ты хочешь, чтобы я была, я знаю, что это плохо с моей стороны так часто опаздывать, и я обещаю стараться быть лучше в миллион раз для тебя. С любовью к Джо, твоя Мэрилин"

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо

К сожалению, ее романы не продолжались долго. В октябре 1954 года Мэрилин обратилась в прессу. Она объявила, что расходится с Джо Ди Маджо, ссылаясь на "психическую жестокость". После того как мужчина увидел ее заплаканную на телевидении, начал писать ей письма извинения и посылать их специальной доставкой.

"Я люблю тебя и хочу быть с тобой, — написал он, — нет ничего желаннее, чем я хотел бы вернуть твое доверие ко мне... Пожалуйста, если я хоть на секунду заставил тебя плакать или сделал грустной, извини меня, моя идеальная девушка. Я люблю тебя".

Письмо Джо Ди Маджо к Мэрилин

В одном из многих рукописных ответов Монро написала: "Второй раз было бы трудно понять, что ты – самый разнообразный, самый красивый человек, выбрал меня для любви".

Одно письмо от ее вскоре бывшего мужа Джо Ди Маджо было продано на аукционе за более чем 78 тысяч долларов. Ее жизнь была, мягко говоря, беспорядочной, впрочем, она была более выносливой, чем все думают. Ни одна история не сможет воспроизвести этого человека, она была загадочной и осталась такой.

"Я хочу жить, чтобы со всей силой даровать тебе любовь, которую ты заслуживаешь"

Художница Фрида Кало и ее автопортрет

Мексиканская художница Фрида Кало, писала тайные чувственные письма художнику и политическому беженцу. Признание сочетают в себе пылкую страсть и несомненную секретность. Мастерица познакомилась с Хосем Бартоли в Нью-Йорке. Там она восстанавливалась после операции на хребте, произошедшей в результате автобусной аварии в ее молодости. Их роман продолжился и после того, как Фрида вернулась в Мексику, в свой любимый дом и мужу, художнику Диего Ривери. Тайная переписка длилась три года, чему помогали друзья и сестра Кало, познакомившая пару.

"Я не умею писать любовные письма, но я хотела сказать тебе, что все мое ество открылось для тебя. С тех пор как я влюбилась в тебя, все изменилось и преисполненная красота любви стала как аромат, как течение, как дождь….Бартоли, прошлой ночью я чувствовала, будто крылья ласкают меня по всему телу, будто кончики твоих пальцев имеют уста, которые целуют мою кожу».

Тайные письма мексиканской художницы

Известный биограф художницы Хайден Эррера писала книгу, где указала и описание этих писем. Она описывает их как "…полные безудержной чувственности… как и картины Фриды, чрезвычайно прямые и личные, они плачут от исступленного одиночества и страданий физической боли…"

Надеемся, что эти письма вдохновили вас. Часто сказать о чувствах бывает трудно, а написать гораздо легче. И если вы действительно хотите, чтобы ваши слова весили столько же, сколько вы чувствуете, письма любви помогут вам в этом.