От Николая Хвылевого до Артема Чапая. Украинские писатели на войне

Это уже четвертая война, на которой сражаются украинские писатели и поэты

3 марта – всемирный день писателя, который празднуется всеми мастерами слова с 1986 года. Несмотря на то, что профессия литератора кажется мирным занятием, во все времена писатели принимали участие в войнах, от Сервантеса до Хэмингуэя. Что говорить, если даже главное литературное произведение античности, гомеровская "Одиссея", посвящено войне?

Украинские писатели принимали участие в двух мировых войнах и вот уже девять лет противостоят российской агрессии. "Телеграф" предлагает вспомнить их имена.

Первая мировая война

Осип Турянский был уроженцем Львовщины, которая входила в Астро-Венгерскую империю, так что осенью 1914 года его мобилизовали в ряды австрийской армии. Турянский, который писал под псевдонимом Иван Думка, уже на следующий год попал в плен к сербам. О пережитом Турянский рассказал в экспрессионистской повести "Вне пределов боли". И хотя впервые повесть была издана на немецком, со временем стала заметным явлением украинского модернизма. Уже в наше время, в 1989 году, украинский режиссер Ярослав Лупий поставил по мотивам произведения телефильм.

"После долгого молчания они посмотрели на труп товарища. Лежал высохший, тонкий, как щепка. Его посиневшее лицо опухло. Но смерть не успела стереть с него радостной улыбки, которая словно разлилась по лицу и придавала ему ласковое, милое выражение. И казалось им, что его застывшая улыбка говорила: "Товарищи, теперь я счастлив…!" И когда смотрели на мертвеца, на устах каждого бродил неизреченный вопрос: "Чья очередь наступит теперь?"

Осип Турянский , "Вне пределов боли"

Книгу Алексея Варравы запретили в СССР

Родившийся по Каневом поэт и педагог Алексей Варрава (писал под псевдонимом Олекса Кобец) оказался по другую сторону фронта и свои "фунты лиха" получил в австрийском плену. Войну и лагерный опыт Кобец описал в автобиографическом романе "Записки пленного". Впервые изданная на украинском в Харькове в 1931 году, впоследствии книга была запрещена в Советском союзе за "буржуазный национализм".

Гражданская война в России

Основоположнику новой украинской прозы Николаю Хвылевому тоже довелось понюхать пороху

Николай Хвылевой – один из ключевых украинских писателей-модернистов, которого называют основоположником новой украинской прозы. В 1918 году организовал на Харьковщине отряд вольных казаков, участвовавший в восстании против гетмана Скоропадского и Армии Украинской Народной Республики. Писателя едва не расстреляли петлюровцы, затем он примкнул к Красной армии. В новеллах "Мать" и "Я (Романтика)" Хвылевой описывает безумие войны через призму разрушения семьи, когда братья становятся по разные стороны баррикад, а сын-комиссар приговаривает свою мать к расстрелу.

"Так проходили дни, месяцы и, наконец, годы. По селам, городам и местечкам свирепствовала гражданская война. То здесь, то там сверкали пожары, и дни переполнились пулеметным татаканьем. То тут, то там разрывались снаряды, и банды бродили по всем большим и малым степным путям. То эти победят, то те, и казалось полумертвой матери, что этому никогда не будет конца и она уже никогда не обретет прежнего покоя".

Николай Хвылевой, "Мать"

Показательно, что не менее знаменитый Владимир Сосюра во время Гражданской войны воевал за Армию УНР, но затем тоже присоединился к Красной армии. Свой опыт войны он зафиксировал в поэме "Красная зима".

Вторая мировая

Украинские писатели на фронтах Второй мировой преимущественно служили военными корреспондентами. Поэт Кость Герасименко и прозаик Олекса Десняк, писавшие для армейских газет, но при этом принимавшие участие в боях, погибли в 1942 году. Писателю и драматургу Анатолию Шияну повезло – в качестве корреспондента фронтовой газеты "За Советскую Украину" он провел несколько месяцев в партизанском отряде в тылу врага, но уцелел.

Но были исключения. Так, всю войну прошел Александр Биличенко, позднее прославившийся под псевдонимом Олесь Гончар. В июне 1941-го он ушел добровольцем на фронт в составе студенческого батальона, летом 1942 года попал в плен, бежал, вернулся в строй и закончил войну старшим сержантом в должности старшины минометной батареи. Был трижды ранен, за отвагу получил три медали и два ордена. Его произведения о войне – сборник "Фронтовые стихи" и одиозный роман "Знаменосцы".

Николай Руденко тоже ушел добровольцем на фронт, несмотря на проблемы со зрением, с первого курса филологического факультета Киевского университета. Писатель, поэт и правозащитник, руководитель и один из основателей Украинской Хельсинкской группы участвовал в обороне Ленинграда, пережил блокадную зиму, был тяжело ранен и закончил войну в Пруссии в звании капитана. В Киев Руденко вернулся с двумя орденами, шестью медалями и подборкой стихов "Из похода".

"Если б не прошел армейской, а потом окопной закалки, — не вернулся бы из концлагерей, как не вернулись мои побратимы Василий Стус или Олекса Тихий", — написал он позднее в воспоминаниях.

Война с россией

Прозаик Артем Чех прошел АТО и сейчас снова на фронте

Артем Чех (Чередник) – автор дюжины прозаических книг, по мотивам его последнего на данный момент романа "Кто ты такой?" в 2023 году выходит фильм "Я и Феликс". Чех отправился в зону проведения АТО в августе 2015 года и через год вернулся домой, но уже в марте 2022 году снова вступил в ряды ЗСУ. Свои впечатления от боевого опыта он описывает в многочисленных колонках и интервью украинским СМИ, а также на своей страничке в Facebook: "Война – это очень страшно. И те, кто никогда ее не видел, даже не могут представляют себе, что это. И лучше не представлять. И даже самые смелые, сильные и честные среди нас еще в 2015 году перед тем, как попасть в АТО, говорили: "Пацаны, я не знаю, как отреагирую на первый обстрел. Может, обо***сь".

Книги Артема Чапая (псевдоним Антона Водяного) "The Ukraine" и "Папа в декрете" известны читателям и в Украине, и за ее пределами. Несмотря на то, что писатель исповедует пацифистские взгляды и даже переводил сочинения Махатмы Ганди на украинский язык, он пришел в военкомат 27 февраля 2022 года и с тех пор служит добровольцем.

"Я мог не идти в военкомат, – объяснил Чапай свою позицию в одном из интервью. – Но был когда-то случай, в 2014 году, когда я работал репортером на Донбассе. И однажды был уверен, что погибну, что меня убьют, и в тот момент понял, что чувство собственного достоинства для меня имеет большую ценность, чем жизнь".

Одна из самых узнаваемых украинских женщин-военных поэтесса Ярина Чорногуз

Переводчица и поэтесса Ярина Чорногуз хотела попасть на фронт еще в 2014 году, но пришлось подождать, пока подрастет маленькая дочка. В 2019 Ярина пошла парамедиком в Госпитальеры, а затем подписала контракт с ВСУ. Начало войны встретила под Североденецком, прошла настоящий ад под Попасной, Мариуполем и Бахмутом, сейчас она одна из самых узнаваемых украинских женщин-военных.

"В январе 2020 года погиб парень, с которым я была близка. Мы вместе были на позициях и имели много планов на общее будущее. Я поняла: чтобы пережить эту потерю, мне нужно пройти его путь. Его гибель была стимулом совершить то, чего давно хотела. Я понимала, что больше правды сейчас именно в окопах, на фронте, на войне. Чтобы понять свою жизнь, свою страну и себя – я ушла", – объясняла поэтесса в интервью.

Также на фронте сейчас поэты Игорь Митров и Артем Полежака – и еще много других украинских литераторов. Не будем забывать и тех, кто положил свою жизнь за свободу Украины, как поэты Глеб Бабич и Юрий Руф. И вспомним тех, кто стал невинной жертвой оккупантов, как детский писатель Владимир Вакуленко.

Ранее мы писали об артиллеристе Валерии Пузике из Одессы, который создает на передовой картины на ящиках от патронов.