"Против всех врагов": вышел украинский трейлер фильма (Видео)

Новости культуры:В сети появился официальный украинский трейлер биографического триллера "Против всех врагов".

Фильм основан на биографии скандально известной актрисы Джин Сиберг - легенды новой французской волны.

В конце 60-х годов Джин Сиберг на пике своей карьеры начала выступать за права афроамериканцев и коренных народов США. Тогда же ФБР развернуло против нее разведывательную операцию: систему расследований и громких провокаций.

Главную роль исполнила обладательница премий BAFTA и "Сезар", актриса десятилетия по версии Ассоциации голливудских критиков Кристен Стюарт, знакомая зрителям по таким работам как "Сумерки", "Светская жизнь" и другие.

Продюсером ленты выступил автор мюзикла "Ла-ла Лэнд" Фред Бергер.

Картина выходит в украинский прокат 27 февраля.