Евровидение-2018: песня певицы из Израиля "взорвала" сеть (Видео)

Совсем недавно букмекеры пророчили победу на Евровидении-2018 представительнице Эстонии, но теперь ситуация изменилась и претендентом на победу в конкурсе стала певица Нетта Барзилай из Израиля. Клип Нетты на песню "Toy" на YouTube уже собрал почти 1 миллион просмотров, а в комментариях можно прочесть сотни восторженных отзывов и даже поздравления с будущей победой.

Отметим, что теперь в букмекерской таблице Эстония опустилась на третье место, второе место занимает Чехия, которую в этом году представит Миколас Джозеф с песней "Lie to Me", ну а первое – Израиль.

А вот и некоторые из комментариев:

"Первые пять секунд я думал "нет. это худшая песня всех времен", три минуты спустя я танцую этот "куриный танец" и ставлю песню на повтор".

"О, боже, спасибо за эту песню. Никогда еще так быстр не осознавал, что передо мной – будущий победитель. Не могу описать даже свои эмоции. Победитель".

"Вау. Вот, что значит разнообразие. Песня цепляет, она современная и сочетает в себе стиль страны-участницы, как в музыке, так и в танцах. Мой фаворит. Победитель".