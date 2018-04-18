Певица Alyosha выпустила новый клип на песню "Текила" (Видео)

Пикантные кадры появились на YouTube-канале певицы. В новом ролике Alyosha предстает перед зрителями в нежном и одновременно сексуальной образе. Звезда позирует перед камерой, игриво прикрыв грудь руками. Для клипа певица одела только трусы телесного цвета, которые едва видны. Темные цвета и частичное освещение добавили пикантности откровенному образау Alyosha, которая соблазнительно изгибается и нежно касается своего тела. Известно, что звезда вскоре начнет работу над главным клипом к песне "Текила". Режиссером видео станет Инна Грабарь, которая уже сотрудничала с певицей, сняв видео композиции "На фоне Париж".