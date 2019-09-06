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Пятница, 06.09.2019

Cardi B, Fat Joe и Anuel AA выпустили совместную песню (Видео)

Рэпер Fat Joe презентовал новую песню Yes, в записи которой приняли участие хип-хоп исполнительница Cardi B и пуэрториканский рэпер Anuel AA. Сингл войдет в новый альбом Fat Joe под названием Family Ties. Релиз пластинки запланирован на конец этого года. Напомним, что американская хип-хоп-певица Cardi B получила свою первую роль в кино. Исполнительница сыграет в картине "Стриптизерши" (Hustlers, Шахрайки з Волл-стріт) вместе с Дженнифер Лопес. 
112.ua
Фото: Скриншот
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Музыка, ЄС, Песня, Fat Joe, Трек, Cardi B, Anuel AA.
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