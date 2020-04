"Единый мир: дома вместе": мировые звезды на карантине проведут благотворительный концерт

Новости культуры:Мировые звёзды проведут бесплатный онлайн-концерт для сбора средств на борьбу с коронавирусом.

Сообщество Global Citizen совместно со Всемирной организацией здравоохранения проведут бесплатный онлайн-концерт с участием мировых звёзд "One World: Together at Home" ("Единый мир: дома вместе") для сбора средств на борьбу с коронавирусом Covid-19.

Транслировать концерт в прямом эфире будут все крупные стриминговые сервисы, включая Apple, Amazon Prime Video, Alibaba, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo и YouTube, а также телеканалы ABC, NBC и CBS.

Андреа Бочелли, Элтон Джон, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Джон Ледженд, Шахрух Хан, Билли Айлиш, Леди Гага, и многие другие собираются выступить на этом мероприятии. Также ожидаются выступления Дэвида Бекхэма, Идриса Эльбы и других. Ведущими шоу выступят Джимми Киммел и Джимми Фэллон.

Помимо этого, в недавнем выпуске шоу Джимми Фэллона Леди Гага позвонила главе Apple Тиму Куку, который подтвердил, что компания пожертвует $10 млн организаторам концерта на борьбу с коронавирусом. Стоит отметить, что организаторы уже собрали более $35 млн.

Концерт состоится в воскресенье, 19 апреля, в 03:00 по киевскому времени.

