Кот-вор - горе в семье: милые и смешные котики, которых поймали с поличным.

Кот-вор - горе в семье: милые и смешные котики, которых поймали с поличным. Коты - "величайшие" и "опаснейшие" хищники на планете, которые нападают ловко, но не всегда удачно, что вызывает дикий смех. Эти животные и дня не протянут без подобных приключений - шалости и воровство у них в крови, но, застав их на горячем, кошачье возмущение или же забавность рассмешит любого. Подборка кошачьих преступлений поднимет настроение этим утром. Приятного просмотра!