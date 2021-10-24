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“Абсурдная ситуация”: выбывший участник “Холостячки” рассказал, почему своей жене и Злате Огневич подарил одну и ту же песню

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Роман Свечкоренко и Злата Огневич Новость обновлена 24 октября 2021, 21:17
Роман Свечкоренко и Злата Огневич

Роман Сечкоренко считает эту ситуацию смешной и абсурдной.

В пятницу, 22 октября, состоялся шестой выпуск реалити-шоу "Холостячка" с украинской певицей Златой Огневич, в итоге которого шоу покинуло два участника. Одним из которых стал фаворит артистки — психолог Роман Свечкоренко. 

В конце выпуска оказалось, что Роман до сих пор официально не разведен со своей супругой. Несмотря на то, что мужчина объяснился перед Златой, она все же решила попрощаться с ним, но не попрощалась окончательно. Певица разрешила Роману вернуться в проект, когда разберется со своей супругой.

На пост-шоу "Как выйти замуж" после шестого выпуска также выяснилось, что тот музыкальный подарок, который Свечкоренко "подарил" Огневич при первом знакомстве, он повторил.

В 2019 году эту же песню он заказал для своей бывшей жены. 

На своей странице в Инстаграм мужчина решил объясниться за эту ситуацию. Роман рассказал, что на том видео с дня рождения была запечатлена лишь одна из "подаренных" песен, и при знакомстве со Златой он просто не помнил, что было 2 года назад. 

Напомним, что во втором выпуске Злата Огневич попрощалась сразу с двумя участниками — мастером спорта с плаванья, тренером Игорем Присяжнюком, и владельцем двух IT-компаний Евгением Селютином. В третьем выпуске шоу снова покинуло два участника — ушел каскадер Павел Богда и владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий Илья Закорецкий. После второй сезон шоу покинули Богдан Коломейко и Васко Младенов, и последним покинул — Александр Борзенко.

Теги:
#Злата Огневич #Холостячка #Холостячка 2021
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