"Абсурдна ситуація": учасник "Холостячки" розповів, чому своїй дружині і Златі Огнєвіч подарував одну і ту ж пісню

Роман Свічкоренко вважає цю ситуацію смішний і абсурдною.

У п’ятницю, 22 жовтня, відбувся шостий випуск реаліті-шоу "Холостячка" з українською співачкою Златою Огнєвіч, в результаті якого шоу залишило два учасники. Одним з яких став фаворит артистки — психолог Роман Свічкоренко.

В кінці випуску виявилося, що Роман досі офіційно не розлучений зі своєю дружиною. Попри те, що чоловік освідчився перед Златою, вона все ж вирішила попрощатися з ним, але не попрощалася остаточно. Співачка дозволила Роману повернутися в проєкт, коли розбереться зі своєю дружиною.

На постшоу "Як вийти заміж" після шостого випуску також з’ясувалося, що той музичний подарунок, який Свічкоренко "подарував" Огнєвіч при першому знайомстві, він повторив.

У 2019 цю ж пісню він замовив для своєї колишньої дружини.

На своїй сторінці в Інстаграм чоловік вирішив порозумітися за цю ситуацію. Роман розповів, що на тому відео з дня народження була показана лише одна з "подарованих" пісень, і при знайомстві зі Златою він просто не пам’ятав, що було 2 роки тому.

Нагадаємо, що у другому випуску Злата Огневич попрощалася відразу з двома учасниками — майстром спорту з плавання, тренером Ігорем Присяжнюком, і власником двох IT-компаній Євгеном Селютіної. У третьому випуску шоу знову покинуло два учасники — пішов каскадер Павло Богда і власник мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Ілля Закорецкий. Після другий сезон шоу покинули Богдан Коломейко і Васко Младенов, і останнім покинув — Олександр Борзенко.