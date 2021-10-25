Разведенная Саша Бо рассказала о своем "космическом сексе"

В список "удовольствий" блогера вошли кофе, дети и секс.

Первый украиноязычный блогер-миллионник из Ивано-Франковска Александра Пустовит, более известна в сети как Саша Бо, которая ранее призналась, что увеличила себе грудь до третьего размера, продолжает посвящать в свою жизнь своих подписчиков.

На своей странице в Инстаграм инстадива решила рассказать о ее личных видах удовольствия. Отметим, что помимо детей и путешествий, Сашу "окрыляет" кофе, "вычисление" лицемеров и секс.

Блогер отмечает, что ей очень нравится наблюдать за успехами своих детей. Когда у них что-то получается самостоятельно, то она ими гордится. Также "кайф" Саша получает и от чувства поддержки друзей и родных, и от благодарности людей.

Как и любой девушке Александре приносит удовольствие ее внешний вид, особенно, когда все идеально — аккуратный мейк, чистые волосы, ухоженные руки и грамотный образ.

Как предпринимателя Сашу Бо вдохновляет результат ее деятельности и осознание того, что она смогла открыть два оффлайн-бизнеса в карантин и сделать их успешными.

"Обожаю наблюдать за ласковым общением людей, которые за глаза поливают друг друга грязью. Просто молча развлекаюсь" — признается блогер, добавляя, что это помогает ей избавиться от лицемеров в ее жизни.

И естественно Саша Бо не обошла и интимную тему — секс. Блогер отмечает, что "космическим" он бывает лишь в том случае, когда он с человеком, который как будто создана для этого и для тебя.

Напомним, что во время интервью телеведущей Маше Ефросининой Саша призналась, что муж унижал ее из-за проблем в сексе. Девушка заявила, что Игорь Пустовит в довольно грубой форме говорил ей о том, что она перестала его удовлетворять.

Ранее, "Телеграф" писал, что о разводе популярных украиноязычных блогеров Саши Бо и Игоря Пустовита стало известно в июле 2021 года. Пара вместе прожила 5 лет, у них растет двое сыновей — Данило и Евгений.

В сентябре вышло интервью Маши Ефросининой с Сашей Бо, в котором девушка рассказала свою версию их скандального развода и его причин. Во время разговора с телеведущей Саша обвинила Игоря в психологическом насилии. Она также рассказала, что блогеры часто ссорились из-за того, что Саша больше зарабатывала.

Позднее Игорь Пустовит дал интервью Славе Демину, в котором рассказал о булимии Саши, о том, как она его унижала и якобы била их общих детей.