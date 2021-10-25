Розведена Саша Бо розповіла про свій "космічний секс"

У список "задоволень" блогера увійшли кава, діти і секс.

Перший україномовний блогер-мільйонник з Івано-Франківська Олександра Пустовіт, більш відома в мережі як Саша Бо, яка раніше зізналася, що збільшила собі груди до третього розміру, продовжує розповідати про своє життя своїм підписникам.

На своїй сторінці в соцмережі інстадіва вирішила розповісти про її особисті види задоволення. Відзначимо, що окрім дітей і подорожей, Сашу "окрилює" кава, "вирахування" лицемірів і секс.

Блогер зазначає, що їй дуже подобається спостерігати за успіхами своїх дітей. Коли у них щось виходить самостійно, то вона ними пишається. Також "кайф" Саша отримує і від почуття підтримки друзів і рідних, і від подяки людей.

Як і будь-якій дівчині Олександрі приносить задоволення її зовнішній вигляд, особливо, коли все ідеально — акуратний мейк, чисте волосся, доглянуті руки і грамотний образ.

Як підприємця Сашу Бо надихає результат її діяльності та усвідомлення того, що вона змогла відкрити два оффлайн-бізнеси в карантин і зробити їх успішними.

"Обожнюю спостерігати за ласкавим спілкуванням людей, які за очі поливають один одного брудом. Просто мовчки розважаюсь" — зізнається блогер, додаючи, що це допомагає їй позбутися від лицемірів в її житті.

І звісно Саша Бо не оминула й інтимну тему — секс. Блогер зазначає, що "космічним" він буває лише в тому випадку, коли він з людиною, що ніби створена для цього і для тебе.

Нагадаємо, що під час інтерв’ю телеведучій Маші Єфросиніній Саша зізналася, що її ексчоловік, блогер Ігор Пустовіт принижував її через проблеми в сексі. Дівчина заявила, що Ігор в досить грубій формі говорив їй про те, що вона перестала його задовольняти.

Раніше "Телеграф" писав, що про розлучення популярних україномовних блогерів Саші Бо і Ігоря Пустовіта стало відомо в липні 2021 року. Пара разом прожила 5 років, у них зростає двоє синів — Данило та Євген.

У вересні вийшло інтерв’ю Маші Єфросиніної з Сашею Бо, в якому дівчина розповіла свою версію їх скандального розлучення і його причин. Під час розмови з телеведучою Саша звинуватила Ігоря в психологічному насильстві. Також вона розповіла, що блогери часто сварилися через те, що Саша більше заробляла.

Пізніше Ігор Пустовіт дав інтерв’ю Славі Дьоміна, в якому розповів про булімію Саші, про те, як вона його принижувала і нібито била їх спільних дітей.