Саша Бо перестала скрывать своего нового возлюбленного и впервые опубликовала фото
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После объявления об официальном разводе, Саша Бо поделилась романтическим фото с новым бойфрендом.
Спустя полгода после заявления популярной инста-пары Александры и Игоря Пустовитов о своем расставании, их наконец развели, о чем на своей странице сообщила Саша 20 декабря. Отметим, что еще находившись в официальном браке блогеры уже начали свои новые отношения. Игорь Пустовит сразу нашел себе новую девушку, а Саша завела роман со своим однокурсником.
Судя по новым постам Александры, она во всю наслаждается своими новыми отношениями и очень рада своему "освобождению" от Пустовита. Спустя пару дней после развода, Саша перестала скрывать своего бойфренда "целиком" и показала его фото у себя в соцсетях. Ранее, блогерша публиковала его либо со спины, либо руки, либо так, что не видно лица.
"such a long and interesting story (длинная и интересная история)" — подписала романтический снимок с возлюбленным Александра.
Кто такой Платон Тарнавский?
Платон — стоматолог из Ивано-Франковска, вероятнее всего одногруппник Александры, ведь она заканчивала Ивано-Франковский медицинский университет по специальности "стоматология". Видимо Тарнавский это и есть тот поклонник, о котором в своем интервью Славе Демину говорил экс-супруг блогерши Игорь Пустовит.
Отметим, что впервые пара засветилась на скандальной вечеринке у Александра Залиско, которую в сети прозвали "Голодной тусой".
Ранее "Телеграф" писал, что Игорь Пустовит все никак не может попрощаться с прошлым, и на шоу "Подкаты" несколько раз вспомнил о Саше Бо. Блогер "уколол" экс-возлюбленную тем, что она не готовила ему.
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